ЕС продлит запрет на экспорт пшеницы из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу и Словакию

ЕС решил продлить запрет на экспорт пшеницы из Украины в пять стран

ЕС продлит ограничения на экспорт пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы в ближайшие к Украине страны ЕС, заявили в Варшаве. Ввести его просили фермеры из-за переизбытка зерна на внутреннем рынке

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Европейская комиссия продлит запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, сообщило польское агентство PAP со ссылкой на свои источники в Брюсселе. О том, что ЕК подготовила проект документа, который продлевает действие запрета, сообщил также министр сельского хозяйства Польши Робер Телус.

«Мы получили от ЕС проект нового регламента, запрещающего ввоз 4 товаров в 5 странах», — заявил он, пояснив, что запрет планируют продлить до 15 сентября. «Это проект, но я надеюсь, что он вступит в силу с завтрашнего дня», — написал министр в Twitter.

Запрет на экспорт украинской пшеницы, рапса, кукурузы и семян подсолнечника в пять европейских стран был введен 2 мая сроком до 5 июня. Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным, ею можно свободно торговать на других европейских рынках.

ЕС и Украина заключили в 2016 году соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, благодаря чему было приостановлено действие тарифов и пошлин примерно на половину сельскохозяйственных товаров с Украины. Импорт в Евросоюз оставшейся части товаров был облегчен в мае 2022-го сроком на один год в рамках «маршрутов солидарности» для стимулирования украинской экономики и постепенной интеграции страны во внутренний рынок Европы.

Импорт сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос в 2022 году, что вызвало недовольство среди фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, говорилось в совместном докладе представителей этих государств.

Страны обратились в ЕС с просьбой ввести ограничительные меры и поддержать сельхозпроизводителей этих стран.

В мае, одновременно со вступлением в силу мер Еврокомиссии, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались снять ограничения, которые они вводили против экспорта сельхозпродукции с Украины самостоятельно.

Также страны ЕС договорились выделить €100 млн для пострадавших фермеров в перечисленных странах.