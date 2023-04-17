Путин оценил ход внезапной проверки Тихоокеанского флота

Путин заявил, что, хотя сейчас в приоритете украинское направление, «задачи развития флота никто не отменял». Проверка идет с 14 апреля, финальный этап начнется во вторник. По ее окончании силы флота вернутся в пункты базирования

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о внезапной проверке Тихоокеанского флота. В проверке задействованы 25 тыс. военных, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, включая 12 подлодок, а также самолеты и вертолеты. Флот проводит контрольные стрельбы и тактические учения, сейчас идет второй этап проверки, сказал министр.

«Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных Сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях», — сказал президент после доклада министра. Несмотря на это, «задачи развития флота никто не отменял», продолжил Путин.

Президент оценил первый этап внезапной проверки как прошедший на очень высоком уровне.

Шойгу сообщил, что в рамках второго этапа проверки военные отработали вопросы готовности к применению оружия стратегическими ракетными подлодками, а также начали тактические учения по противовоздушной обороне.

Последний этап проверки начнется во вторник, 18 апреля. Военные отработают нанесение ракетных ударов с электронными пусками, проведут учения по поиску и уничтожению подлодок противника и артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. После ее окончания силы флота вернутся в пункты базирования.

Проверка началась 14 апреля. В Минобороны заявили, что ее основная цель — проверка способности флота отражать «агрессию с океанских и морских направлений». Шойгу уточнил, что речь идет в том числе об учениях по отражению высадки десанта в южной части Курильских островов, а также на Сахалине.

В Кремле сообщили, что идет «рутинная подготовка армии», которая не связана с расширением НАТО и разговорами о возможном включении в альянс Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.