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Тихоокеанский флот подтвердил увольнение командующего Авакянца

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Авакянц будет уволен после отпуска
Об увольнении Авакянца стало известно после внезапной проверки боеспособности Тихоокеанского флота. По словам источника РБК, на освободившийся пост рассматривается кандидатура командующего Балтийского флота Лиина
Сергей Авакянц
Сергей Авакянц (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас, сообщила пресс-служба ТОФ.

Ранее источники РБК и «РИА Новости» сообщали, что Авакянца на посту может сменить адмирал Виктор Лиина, занимающий пост командующего Балтийским флотом.

Об увольнении Авакянца стало известно после внезапной проверки боеспособности Тихоокеанского флота. Президент Владимир Путин оценил первый этап этой проверки как прошедший на очень высоком уровне.

В Кремле проверку назвали «обычной практикой» и «рутинной подготовкой армии». Как объяснил министр обороны Сергей Шойгу, основной целью было проверить способность Вооруженных сил «решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений». Он уточнил, что речь идет в том числе об учениях по отражению высадки десанта в южной части Курил, а также на Сахалине.

Авакянц командовал Тихоокеанским флотом с 2012 года. О его отставке ранее 20 апреля сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, адмирал получил новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Речь идет о структуре, которая будет заниматься методическим сопровождением работы региональных центров и координировать их деятельность. Пилотные центры военно-спортивной подготовки разместят в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в ДНР.

Новым командующим Тихоокеанским флотом может стать Виктор Лиина, его кандидатура рассматривается, сообщил источник РБК. Адмиралу 55 лет. В 2016 году он стал первым заместителем командующего Черноморским флотом, в 2019-м его назначили замглавы Генштаба. С октября 2021 года Лиина командует Балтийским флотом, в декабре прошлого года он получил звание адмирала.

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Тихоокеанский флот отставка командующий Адмирал внезапная проверка
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