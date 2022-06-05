Канцлер Австрии призвал ввести промежуточный этап вхождения Украины в ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заразился коронавирусом Общество, 20:00
Reuters узнал о разрешении США поставлять нефть из Венесуэлы в Европу Бизнес, 19:50
Рууд назвал Надаля великим чемпионом и пожелал продолжить карьеру Спорт, 19:41
Фигуристка Щербакова посетила выставку бездомных собак и забрала питомца Спорт, 19:40
Чемпион «Ролан Гаррос» заявил о разочаровании от финала Надаль — Рудд Спорт, 19:25
Надаль не стал завершать карьеру и пообещал продолжать бороться Спорт, 19:12
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 19:01
Уэльс — Украина. Онлайн матча сборной Украины за выход на чемпионат мира Спорт, 19:00
Канцлер Австрии призвал ввести промежуточный этап вхождения Украины в ЕС Политика, 18:46
Олимпийская чемпионка назвала Надаля лучшим в истории «Ролан Гаррос» Спорт, 18:41
В Сербии сообщили о запрете балканских стран пропустить самолет Лаврова Политика, 18:35
Надаль в рекордный 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос» Спорт, 18:31
РКН заблокировал сайты проекта Зеленского и гастроклуба «Пища для ума» Политика, 18:18
РФС подал протест в ФИФА из-за изображения Крыма на форме сборной Украины Спорт, 17:55
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Канцлер Австрии призвал ввести промежуточный этап вхождения Украины в ЕС

По словам Карла Нехаммера, сейчас вопрос полноценного членства Украины в ЕС не является актуальным, однако Киеву и Евросоюзу нужно работать над укреплением сотрудничества в рамках «подготовительной зоны»
Карл Нехаммер
Карл Нехаммер (Фото: Michael Gruber / AP)

Австрийский канцлер Карл Нехаммер выступил за введение промежуточного этапа в процессе предоставления Украине и Молдавии членства в Евросоюзе, сообщает газета Kronen Zeitung.

«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение [спецоперации]. На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», — отметил Нехаммер.

По мнению канцлера, ЕС должен создать «европейскую подготовительную зону», благодаря которой потенциальные члены союза будут укреплять сотрудничество с ним и адаптироваться к его стандартам. Нехаммер указал, что подобным путем шла Австрия, которая, прежде чем стать полноправным членом ЕС в 1995 году, сотрудничала с союзом в рамках соглашений о свободной торговле.

Канцлер заявил, что поддержал идею французского лидера Эмманюэля Макрона о создании «европейского политического сообщества». Президент Франции в начале мая указывал, что «процесс вступления [Украины] в ЕС может занять многие годы и даже несколько десятилетий», но Евросоюз «не может быть единственным средством структурирования европейского континента», и можно создать «европейское политическое сообщество», куда войдет и Украина.

Захарова назвала «подлостью» нежелание ЕС давать Украине статус кандидата
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images,

Нехаммер заметил, что сейчас уделяется недостаточно внимания «практическим» вопросам, которые «обеспечивают тесные связи с ЕС». Он указал, что необходимо развивать сотрудничество в сферах торговли, энергетической и климатической политики, транспорта, науки и образования, продовольственной безопасности, общей внешней политики, политики безопасности и обороны. Канцлер допустил, что сотрудничество с Украиной может быть сходно с партнерством в рамках Европейской ассоциации свободной торговли, куда входят не являющиеся членами ЕС Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля. 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник, который является обязательным для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Читайте на РБК Pro
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Pro
Фото: Buda Mendes / Getty Images Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось
Статьи
Pro
Фото: Omar Marques / Getty Images Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России
Статьи
Pro
Изменения в стандартах бухучета: вы их не знали, но уже успели нарушить
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль
Статьи
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Susan Walsh / AP Как санкции повлияют на экспорт России
Исследования

Киев уже передал заполненный опросник Евросоюзу, 16 мая Еврокомиссия (ЕК) заявила, что получила ответы Украины и готовит свое заключение по заявке. ЕК обещала ускорить процесс ее рассмотрения и предоставления Украине статуса кандидата, допускалось решение этого вопроса уже летом. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что Киев рассчитывает на получение статуса кандидата в союз в июне.

В России считают скорое вступление Украины в ЕС маловероятным. Так, представитель МИД России Мария Захарова отмечала по этому вопросу: «Обещать — не значит выходить замуж. В устаревшем варианте — жениться».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Карл Нехаммер Украина Молдавия вступление в ЕС
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Драги заявил, что крупные страны ЕС против статуса кандидата для Украины
Политика
Кулеба заявил, что Украине не нужны «суррогаты» статуса кандидата в ЕС
Политика
В МИД Франции допустили, что вступление Украины в ЕС займет до 20 лет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter