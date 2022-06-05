Канцлер Австрии призвал ввести промежуточный этап вхождения Украины в ЕС
Австрийский канцлер Карл Нехаммер выступил за введение промежуточного этапа в процессе предоставления Украине и Молдавии членства в Евросоюзе, сообщает газета Kronen Zeitung.
«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение [спецоперации]. На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», — отметил Нехаммер.
По мнению канцлера, ЕС должен создать «европейскую подготовительную зону», благодаря которой потенциальные члены союза будут укреплять сотрудничество с ним и адаптироваться к его стандартам. Нехаммер указал, что подобным путем шла Австрия, которая, прежде чем стать полноправным членом ЕС в 1995 году, сотрудничала с союзом в рамках соглашений о свободной торговле.
Канцлер заявил, что поддержал идею французского лидера Эмманюэля Макрона о создании «европейского политического сообщества». Президент Франции в начале мая указывал, что «процесс вступления [Украины] в ЕС может занять многие годы и даже несколько десятилетий», но Евросоюз «не может быть единственным средством структурирования европейского континента», и можно создать «европейское политическое сообщество», куда войдет и Украина.
Нехаммер заметил, что сейчас уделяется недостаточно внимания «практическим» вопросам, которые «обеспечивают тесные связи с ЕС». Он указал, что необходимо развивать сотрудничество в сферах торговли, энергетической и климатической политики, транспорта, науки и образования, продовольственной безопасности, общей внешней политики, политики безопасности и обороны. Канцлер допустил, что сотрудничество с Украиной может быть сходно с партнерством в рамках Европейской ассоциации свободной торговли, куда входят не являющиеся членами ЕС Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия.
Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля. 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник, который является обязательным для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Киев уже передал заполненный опросник Евросоюзу, 16 мая Еврокомиссия (ЕК) заявила, что получила ответы Украины и готовит свое заключение по заявке. ЕК обещала ускорить процесс ее рассмотрения и предоставления Украине статуса кандидата, допускалось решение этого вопроса уже летом. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что Киев рассчитывает на получение статуса кандидата в союз в июне.
В России считают скорое вступление Украины в ЕС маловероятным. Так, представитель МИД России Мария Захарова отмечала по этому вопросу: «Обещать — не значит выходить замуж. В устаревшем варианте — жениться».