Канцлер Австрии призвал ввести промежуточный этап вхождения Украины в ЕС

По словам Карла Нехаммера, сейчас вопрос полноценного членства Украины в ЕС не является актуальным, однако Киеву и Евросоюзу нужно работать над укреплением сотрудничества в рамках «подготовительной зоны»

Карл Нехаммер (Фото: Michael Gruber / AP)

Австрийский канцлер Карл Нехаммер выступил за введение промежуточного этапа в процессе предоставления Украине и Молдавии членства в Евросоюзе, сообщает газета Kronen Zeitung.

«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение [спецоперации]. На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», — отметил Нехаммер.

По мнению канцлера, ЕС должен создать «европейскую подготовительную зону», благодаря которой потенциальные члены союза будут укреплять сотрудничество с ним и адаптироваться к его стандартам. Нехаммер указал, что подобным путем шла Австрия, которая, прежде чем стать полноправным членом ЕС в 1995 году, сотрудничала с союзом в рамках соглашений о свободной торговле.

Канцлер заявил, что поддержал идею французского лидера Эмманюэля Макрона о создании «европейского политического сообщества». Президент Франции в начале мая указывал, что «процесс вступления [Украины] в ЕС может занять многие годы и даже несколько десятилетий», но Евросоюз «не может быть единственным средством структурирования европейского континента», и можно создать «европейское политическое сообщество», куда войдет и Украина.

Нехаммер заметил, что сейчас уделяется недостаточно внимания «практическим» вопросам, которые «обеспечивают тесные связи с ЕС». Он указал, что необходимо развивать сотрудничество в сферах торговли, энергетической и климатической политики, транспорта, науки и образования, продовольственной безопасности, общей внешней политики, политики безопасности и обороны. Канцлер допустил, что сотрудничество с Украиной может быть сходно с партнерством в рамках Европейской ассоциации свободной торговли, куда входят не являющиеся членами ЕС Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля. 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник, который является обязательным для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Читайте на РБК Pro Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи Pro Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось Статьи Pro Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России Статьи Pro Изменения в стандартах бухучета: вы их не знали, но уже успели нарушить Изменения в стандартах бухучета: вы их не знали, но уже успели нарушить Статьи Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль Статьи Pro Как перестать бояться и полюбить инфляцию Как перестать бояться и полюбить инфляцию Статьи Pro Как санкции повлияют на экспорт России Как санкции повлияют на экспорт России Исследования

Киев уже передал заполненный опросник Евросоюзу, 16 мая Еврокомиссия (ЕК) заявила, что получила ответы Украины и готовит свое заключение по заявке. ЕК обещала ускорить процесс ее рассмотрения и предоставления Украине статуса кандидата, допускалось решение этого вопроса уже летом. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что Киев рассчитывает на получение статуса кандидата в союз в июне.

В России считают скорое вступление Украины в ЕС маловероятным. Так, представитель МИД России Мария Захарова отмечала по этому вопросу: «Обещать — не значит выходить замуж. В устаревшем варианте — жениться».