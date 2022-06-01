Захарова назвала «подлостью» нежелание ЕС давать Украине статус кандидата

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 31 мая, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 31 мая, 16:04
IKEA изменила график работы в России Бизнес, 12:34
Как бизнес экспериментирует с интернетом вещей: работающие проекты РБК и МегаФон, 12:29
«Нижний Новгород» не продлил контракт с Кержаковым Спорт, 12:29
Гарет Бэйл объявил об уходе из «Реала» Спорт, 12:26
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 12:26
Помогает ли гимнастика для глаз улучшить зрение Pro, 12:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:22
В Нижнем Новгороде началась VII конференция ЦИПР-2022 Партнерский материал, 12:21
Хакеры опубликовали данные 700 «сотрудников СБУ» Политика, 12:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:13
Мурашко заявил, что недостатка детских лекарств в России нет Общество, 12:10
Таиланд отменил коронавирусный карантин для всех категорий туристов Общество, 12:09
ЦИАН назвал кварталы Москвы с самым дешевым жильем Недвижимость, 12:09
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 12:06
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Захарова назвала «подлостью» нежелание ЕС давать Украине статус кандидата

Фото: Leon Neal / Getty Images,
Фото: Leon Neal / Getty Images,

Заявления европейских политиков о том, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата в члены Евросоюза, —  это подло по отношению к Киеву. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что «теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали», эта самая евроинтеграция», — сказала она.

Драги заявил, что крупные страны ЕС против статуса кандидата для Украины
Политика
Марио Драги

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны — члены Евросоюза, кроме Италии, выступают против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. По это причине, по его словам, предоставление Украине статуса кандидата не представляется возможным.

Несмотря на это, Драги напомнил о процедуре ускоренного принятия. По его словам, ее введение «можно предположить». «Мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этим», — добавил Драги.

Европейские лидеры не раз говорили, что процесс вступления Украины и ЕС может затянуться. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вступление может занять десятилетия. С ним согласился канцлер Германии Олаф Шольц. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте счел маловероятным скорое получение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза, поскольку она была «очень далека» от этого еще до начала российской военной операции. Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Нидерландов, чтобы тот выразил более четкую позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Стремление Украины в ЕС закреплено в Конституции страны с 2019 года. 28 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции, Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС, попросив одобрить ее «немедленно». Украинские власти также заполнили опросник, который должен помочь Брюсселю решить, станет ли Киев кандидатом на вступление.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Gor Davtyan / Unsplash Еду в Ереван: с чем сталкиваются переехавшие ИТ-специалисты в Армении
Статьи
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Что делать, если работодатель вынуждает вас уволиться
Статьи
Pro
Металлурги начали снижать производство. Почему у них стали падать доходы
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon
Статьи
Pro
Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Теги
Мария Захарова МИД Украина Евросоюз
Материалы по теме
Драги заявил, что крупные страны ЕС против статуса кандидата для Украины
Политика
Премьер Бельгии заявил, что ЕС нужно взять паузу в санкциях против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter