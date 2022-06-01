Захарова назвала «подлостью» нежелание ЕС давать Украине статус кандидата

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Заявления европейских политиков о том, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата в члены Евросоюза, — это подло по отношению к Киеву. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что «теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали», эта самая евроинтеграция», — сказала она.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны — члены Евросоюза, кроме Италии, выступают против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. По это причине, по его словам, предоставление Украине статуса кандидата не представляется возможным.

Несмотря на это, Драги напомнил о процедуре ускоренного принятия. По его словам, ее введение «можно предположить». «Мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этим», — добавил Драги.

Европейские лидеры не раз говорили, что процесс вступления Украины и ЕС может затянуться. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вступление может занять десятилетия. С ним согласился канцлер Германии Олаф Шольц. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте счел маловероятным скорое получение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза, поскольку она была «очень далека» от этого еще до начала российской военной операции. Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Нидерландов, чтобы тот выразил более четкую позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Стремление Украины в ЕС закреплено в Конституции страны с 2019 года. 28 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции, Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС, попросив одобрить ее «немедленно». Украинские власти также заполнили опросник, который должен помочь Брюсселю решить, станет ли Киев кандидатом на вступление.