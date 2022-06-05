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Южная Корея зафиксировала пуск восьми баллистических ракет из КНДР

Южная Корея и Япония сообщили о запуске шести-восьми баллистических ракет из КНДР

Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Yonhap.

По данным военных, ракеты вылетали из районов вокруг аэропорта Сунан в Пхеньяне с 09:08 до 9:43 по местному времени (с 03:08 до 03:48 мск). При этом источник агентства сообщал, что КНДР запускала ракеты как минимум из двух разных мест.

Министр обороны Японии Нобуо Киши сообщил, что Северная Корея запустила не менее шести баллистических ракет, передает NHK. Первую ракету японское ведомство заметило в 9:14 по местному времени (3:14 мск).

Правительство Японии уже организовало экстренный сбор чрезвычайных министерств и служб.

Южная Корея сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР
Политика
Фото:KCNA / ТАСС

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