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Война санкций ,  
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В Германии заявили об угрозе санкций США для десятков компаний из ЕС

Федеральное правительство Германии и Еврокомиссия должны отстоять экономическую безопасность Евросоюза в виду угрозы новых санкций США против «Северного потока — 2», заявили в немецком бизнес-объединении
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» в порту немецкого города Мукран
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» в порту немецкого города Мукран (Фото: J.Koehler / Global Look Press)

Введение новых санкций США против газопровода «Северный поток — 2» представляет угрозу для экономической и правовой безопасности Евросоюза и внесет раскол в трансатлантические отношения, поскольку под них попадут десятки компаний из Германии и других стран ЕС. Об этом говорится в заявлении Восточного комитета германской экономики (OAOEV). Документ опубликован на сайте организации.

В нем говорится, что немецкий бизнес с большим беспокойством наблюдает за продолжающимися попытками американских сенаторов ввести санкции против европейско-российского газопровода «Северный поток 2». «Эти планы являются прямой угрозой правовой безопасности Европейского союза и приведут к санкциям США против десятков немецких и европейских компаний. Таким образом, этот законопроект вызовет раскол в трансатлантических отношениях», — предупредил председатель комитета Оливер Хермес.

«Европейские энергетические вопросы должны быть решены в Европе и в соответствии с европейскими законами, а не представителями США. Проект строительства Nord Stream 2 успешно прошел все процедуры утверждения в ЕС. Мы ожидаем, что Еврокомиссия и федеральное правительство будут защищать европейские компании от этого влияния извне и соответствующим образом защищать суверенитет ЕС», — добавил Хермес.

США подготовили законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2»
Политика
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Заявление появилось в ответ на инициативу группы американских сенаторов, которые подготовили законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2». Законопроект называется «Уточнения к акту об защите энергетической безопасности Европы 2020 года» (Protecting Europes Energy Security Clarification Act of 2020). В случае его принятия под американские ограничения подпадут любые суда, участвующие в прокладке труб для газопровода. Помимо этого, санкции коснутся тех компаний, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание, установку на них специального оборудования. Также под санкции может попасть любая специализированная организация, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства.

Немецкие промышленники считают, что «политические аргументы, которые представители США выдвигают против проекта Nord Stream 2, имеют много общего с фейковыми новостями и мало общего с реальностью». По их мнению, Nord Stream 2 не угрожает европейской энергетической безопасности, но обеспечивает дополнительные объемы газа, чтобы при растущем спросе цены на энергоносители для европейских домохозяйств и предприятий оставались стабильными.

«В США в течение многих лет утверждают, что Германия попадает в заложники через энергетические отношения с Россией, однако доказательств этому нет и по сей день», — отметил Хермес. «Тому, кто считает, что из Техаса нужно повлиять на политику в Европе и спасти нас от России, может быть, стоит поговорить с заинтересованными участниками, а не только с лоббистами в США. В успех проекта Nord Stream 2 в Европе вносят свой вклад тысячи компаний из 25 стран», — заключил глава OAOEV.

Оператор «Северного потока-2» назвал санкции пренебрежением интересами ЕС
Бизнес
Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

Ранее издание Politico сообщило, что между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонного разговора возникли «горячие разногласия» из-за строительства трубопровода «Северный поток-2». 30 мая Меркель отклонила приглашение Трампа принять очное участие в саммите G7, сославшись на пандемию коронавируса.

В декабре 2019 года США ввели санкции против «Северного потока -2», которые привели к остановке его прокладки. Ограничения против операторов строительства включали в себя блокировку американских активов, запрет на операции с теми, кто вошел в санкционный список, а также запрет на въезд в США.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: санкции, «Северный поток - 2», США
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