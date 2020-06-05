В Германии заявили об угрозе санкций США для десятков компаний из ЕС

Федеральное правительство Германии и Еврокомиссия должны отстоять экономическую безопасность Евросоюза в виду угрозы новых санкций США против «Северного потока — 2», заявили в немецком бизнес-объединении

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» в порту немецкого города Мукран (Фото: J.Koehler / Global Look Press)

Введение новых санкций США против газопровода «Северный поток — 2» представляет угрозу для экономической и правовой безопасности Евросоюза и внесет раскол в трансатлантические отношения, поскольку под них попадут десятки компаний из Германии и других стран ЕС. Об этом говорится в заявлении Восточного комитета германской экономики (OAOEV). Документ опубликован на сайте организации.

В нем говорится, что немецкий бизнес с большим беспокойством наблюдает за продолжающимися попытками американских сенаторов ввести санкции против европейско-российского газопровода «Северный поток 2». «Эти планы являются прямой угрозой правовой безопасности Европейского союза и приведут к санкциям США против десятков немецких и европейских компаний. Таким образом, этот законопроект вызовет раскол в трансатлантических отношениях», — предупредил председатель комитета Оливер Хермес.

«Европейские энергетические вопросы должны быть решены в Европе и в соответствии с европейскими законами, а не представителями США. Проект строительства Nord Stream 2 успешно прошел все процедуры утверждения в ЕС. Мы ожидаем, что Еврокомиссия и федеральное правительство будут защищать европейские компании от этого влияния извне и соответствующим образом защищать суверенитет ЕС», — добавил Хермес.

Заявление появилось в ответ на инициативу группы американских сенаторов, которые подготовили законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2». Законопроект называется «Уточнения к акту об защите энергетической безопасности Европы 2020 года» (Protecting Europes Energy Security Clarification Act of 2020). В случае его принятия под американские ограничения подпадут любые суда, участвующие в прокладке труб для газопровода. Помимо этого, санкции коснутся тех компаний, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание, установку на них специального оборудования. Также под санкции может попасть любая специализированная организация, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства.