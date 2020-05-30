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Новости без коронавируса ,  
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Меркель отказалась лично ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангеля Меркель отклонила приглашение американского президента Дональда Трампа принять очное участие в саммите G7, который запланирован на конец июня в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico.

«Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. Однако она не может согласиться на поездку в Вашингтон, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса», — заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер.

Ранее в мае советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что саммит G7, скорее всего, будет будет перенесен с 10 июня на конец месяца.

Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса
Политика
Роберт О&rsquo;Брайен

«Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня», — сказал О'Брайен. Он добавил, что США уже близки к пику эпидемии коронавируса, а в Вашингтоне он, вероятно, уже достигнут.

По мнению советника, в очном формате саммита заинтересованы все участники G7.

До этого Трамп заявлял, что намерен провести саммит в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвид. По его словам, это стало бы «прекрасным сигналом для всех о возвращении к нормальной жизни».

Теги: Ангела Меркель, G7, саммит
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Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса
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