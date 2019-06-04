В России понадеялись на успех переговоров по Донбассу с назначением Кучмы

Первая встреча Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины пройдет в Киеве 5 июня. Об этом журналистам сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов. Он также выразил надежду на то, с назначением Леонида Кучмы главой делегации от Украины с киевской стороны прекратится саботаж минских договоренностей.

Грызлов отметил, что первые решения, которые нужно принять по урегулированию конфликта — это прекращение огня и запуск процесса разведения сил в Донбассе. Насколько получится продвинуться в каждом из них, уточнил полпред, зависит только от киевской стороны.

«Позиция другой стороны конфликта, Донецка и Луганска, а также позиция обоих посредников — России и ОБСЕ — и раньше были направлены на выполнение Минских договоренностей <...> практически все недавние заседания Контактной группы начинались с того, что украинские представители пытались сорвать обсуждение согласованной минской повестки. Будет правильно, если эта киевская практика саботажа наконец прекратится», — сказал Грызлов.

По его словам, важно также разблокировать диалог Киева и Донбасса по гуманитарным вопросам, включая вопрос удерживаемых лиц. Грызлов отметил, что Кучма повторно назначается в Контактную группу, а значит обновленной киевской делегации не потребуется много времени, чтобы войти в курс дела.

«Совершенно очевидно, что Украина может выйти из кризиса только в режиме политического диалога между Киевом и Донбассом. Такого диалога до сих пор нет. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, обстановка остается крайне напряженной и на позитивные изменения надеяться трудно», — заключил Грызлов.