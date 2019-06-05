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Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Жители Крыма уже закрыли вопрос о принадлежности полуострова на референдуме 2014 года. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке украинским лидером Владимиром Зеленским стратегии по«возвращению Крыма».

«Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь», — подчеркнула она.

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Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее рассказала, что президент Украины во время первого зарубежного визита в Брюссель 4–5 июня обсудит с представителями ЕС и НАТО стратегию по «возвращению Крыма».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина расценила произошедшее как аннексию, в Кремле данное обвинение отвергают. Президент России Владимир Путин говорил, что вопрос принадлежности Крыма исторически закрыт.

 

Теги: Мария Захарова, стратегия, Владимир Зеленский, Крым, возвращение
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