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FT сообщила о нежелании Орбана поддерживать санкции против России

По словам премьер-министра Венгрии Орбана, санкции против российской нефти потребуют от его страны «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры»
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Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Stefano Costantino / Global Look Press)

Венгрия и Евросоюз в целом не готовы принять предложенные Еврокомиссией санкции против российских энергоносителей «в их нынешнем формате». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, направленный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные Еврокомиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах», — сказано в документе.

Орбан добавил, что шаги, о которых идет речь, потребуют от его страны «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей». При этом уже принятые санкции, по его словам, «отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо», в то время как соответствующее финансирование от Брюсселя доступно Будапешту «только на бумаге».

Ранее 5 мая о нежелании Венгрии поддерживать санкции ЕС против российской нефти также заявил глава МИД страны Петер Сийярто. «Венгрия не проголосует за новый пакет санкций ЕС в его нынешнем виде», — сказал министр, уточнив, что страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам.

В Венгрии заявили о невозможности поддержать эмбарго на нефть из России
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Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 мая заявила о планах запретить импорт всей российской нефти — как сырой, так и очищенной. ЕС, по ее словам, намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022-го. Эта мера станет частью нового, шестого пакета санкций против России, который должен одобрить Совет ЕС.

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Запрет на поставки российской нефти в ЕС стал причиной для длительных дискуссий, так как некоторые страны, в частности Германия, Австрия, Словакия и Венгрия, заявили о зависимости от российских энергоресурсов и невозможности быстрого отказа от них. В начале мая Германия заявила, что готова поддержать запрет. Вслед за ней, как сообщал телеканал ZDF, вето на эмбарго отозвали Австрия, Венгрия и Словакия.

Официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер ранее говорил, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти поставляются из России и это «невозможно заместить за одну ночь».

На фоне санкций и готовящегося запрета со стороны Евросоюза президент России Владимир Путин поручил ускорить работу по созданию инфраструктуры для перенаправления экспорта нефти и газа с Запада на другие «перспективные рынки — на Юг и Восток». Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что доля экспорта российских энергоресурсов на мировые рынки составляет 20%. По его словам, в случае запрета на российские углеводороды цены на нефть подскочат до $300–500 за баррель, поэтому отказ Европы от энергоносителей из России является маловероятным.

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