Путин поговорил с премьером Израиля после слов Лаврова о Гитлере и евреях

Владимир Путин и Нафтали Беннет высказали заинтересованность в дальнейших дружественных отношениях между странами. Ранее Израиль потребовал извинений за слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме

Празднование дня независимости Израиля в Тель-Авиве (Фото: Maya Alleruzzo / AP)

Российский президент Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с днем независимости его государства, сообщила пресс-служба Кремля.

«Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран», — говорится в сообщении.

Путин и Беннет также подчеркнули значимость Дня Победы. Российский президент напомнил премьеру Израиля, что из 6 млн погибших евреев 40% были гражданами СССР. В свою очередь, Беннет отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом.

Кроме того, главы Израиля и России обсудили ситуацию на Украине, особое внимание уделив гуманитарным аспектам, в том числе эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей. В Кремле отметили, что российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц, а оставшимся на заводе боевикам власти должны приказать сложить оружие.

На прошлой неделе Лавров в интервью итальянской Mediaset предположил, что у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, и заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Таким образом он отреагировал на вопрос о том, зачем на Украине нужна «денацификация» (российские власти называют ее одной из целей военной операции), если президент страны Владимир Зеленский еврей. По мнению Лаврова, этот аргумент «абсолютно ничего не значит».

Эти заявления вызвали возмущение властей Израиля. Беннет назвал их ложью, цель которой — «обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность».

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Глава МИД Израиля Яир Лапид счел слова Лаврова непростительными, подчеркнув, что обвинять евреев в антисемитизме — это демонстрировать «самый низменный уровень расизма в отношении евреев». Он также потребовал от российского правительства извиниться перед Израилем и еврейским народом, отметив, что эти слова «пересекли черту» в то время, как Иерусалим прикладывает все усилия, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой. Посла России вызвали в МИД Израиля.

В МИД России, в свою очередь, назвали заявление Лапида «антиисторическим» и «во многом объясняющим курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».

Высказывания Лаврова осудили и лидеры других государств: премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал их «абсурдными и неприемлемыми», итальянский премьер Марио Драги — непристойными, а представитель Госдепа США Нед Прайс — «самой низкой формой расизма». Зеленский, в свою очередь, счел слова Лаврова «антисемитским выпадом», которые свидетельствуют о том, что «в России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки».





