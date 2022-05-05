Путин поговорил с премьером Израиля после слов Лаврова о Гитлере и евреях

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:43
Радио «Радонеж» сообщило о блокировке YouTube-трансляции за дискриминацию Технологии и медиа, 19:41
Задержанного в Испании блогера Шария отпустили под подписку о невыезде Политика, 19:40
«Это — будущее нашего хоккея». Как стартовал турнир отстраненных сборных Спорт, 19:36
CNBC узнал о планах Маска побыть гендиректором Twitter несколько месяцев Бизнес, 19:32
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 19:27
«Коммерсантъ» узнал об остановке пивоваренных заводов из-за DDoS-атак Бизнес, 19:22
В Израиле сообщили, что Путин извинился за слова Лаврова о евреях Политика, 19:18
Британия ввела санкции против Evraz Политика, 19:14
Взрослые как дети: что такое инфантильность и нужно ли с ней справляться Социальная экономика, 19:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:00
Вышел новый тизер приквела «Игры престолов» Стиль, 18:59
США вывели из-под санкций против России сделки с авторскими правами Политика, 18:52
ВВП: что это, как определить и на что влияет Инвестиции, 18:51
Политика ,  
0 

Путин поговорил с премьером Израиля после слов Лаврова о Гитлере и евреях

Владимир Путин и Нафтали Беннет высказали заинтересованность в дальнейших дружественных отношениях между странами. Ранее Израиль потребовал извинений за слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме
Празднование&nbsp;дня независимости Израиля в&nbsp;Тель-Авиве
Празднование дня независимости Израиля в Тель-Авиве (Фото: Maya Alleruzzo / AP)

Российский президент Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с днем независимости его государства, сообщила пресс-служба Кремля.

«Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран», — говорится в сообщении.

Путин и Беннет также подчеркнули значимость Дня Победы. Российский президент напомнил премьеру Израиля, что из 6 млн погибших евреев 40% были гражданами СССР. В свою очередь, Беннет отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом.

Кроме того, главы Израиля и России обсудили ситуацию на Украине, особое внимание уделив гуманитарным аспектам, в том числе эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей. В Кремле отметили, что российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц, а оставшимся на заводе боевикам власти должны приказать сложить оружие.

Глава МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев
Политика
Яир Лапид

На прошлой неделе Лавров в интервью итальянской Mediaset предположил, что у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, и заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Таким образом он отреагировал на вопрос о том, зачем на Украине нужна «денацификация» (российские власти называют ее одной из целей военной операции), если президент страны Владимир Зеленский еврей. По мнению Лаврова, этот аргумент «абсолютно ничего не значит».

Эти заявления вызвали возмущение властей Израиля. Беннет назвал их ложью, цель которой — «обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrew Teoh / Unsplash Выхода нет: как законно провести сокращение
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса»
Статьи
Pro
Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции
Статьи
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи

Глава МИД Израиля Яир Лапид счел слова Лаврова непростительными, подчеркнув, что обвинять евреев в антисемитизме — это демонстрировать «самый низменный уровень расизма в отношении евреев». Он также потребовал от российского правительства извиниться перед Израилем и еврейским народом, отметив, что эти слова «пересекли черту» в то время, как Иерусалим прикладывает все усилия, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой. Посла России вызвали в МИД Израиля.

В МИД России, в свою очередь, назвали заявление Лапида «антиисторическим» и «во многом объясняющим курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».

Высказывания Лаврова осудили и лидеры других государств: премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал их «абсурдными и неприемлемыми», итальянский премьер Марио Драги — непристойными, а представитель Госдепа США Нед Прайс — «самой низкой формой расизма». Зеленский, в свою очередь, счел слова Лаврова «антисемитским выпадом», которые свидетельствуют о том, что «в России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки».



 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова
Владимир Путин Нафтали Беннет Израиль День независимости

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Изменится ли позиция Израиля по Украине после скандала из-за слов Лаврова
Политика
МИД обвинил власти Израиля в поддержке «неонацистского режима»
Политика
Глава МИД Израиля указал Лаврову, что «евреи не убивали себя в холокост»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter