Псаки на вопрос о главе РПЦ заявила о незастрахованности от санкций

Один из журналистов спросил пресс-секретаря Белого дома о возможности введения санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она ответила, что от этого «никто не застрахован»

Фото: Alex Wong / Getty Images

Никто не сможет избежать американских санкций, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Один из журналистов спросил ее, возможно ли, что Вашингтон внесет в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее о том, что глава Русской православной церкви может попасть под санкции Евросоюза против России, который готовит шестой пакет ограничений, сообщили агентство AFP и газета The New York Times. Подвергнуть патриарха санкциям предлагала Литва, поскольку он, по мнению властей республики, поддерживает российскую военную операцию на Украине.

«Никто не застрахован от наших санкций», — ответила Псаки на вопрос.

По ее словам, американская сторона изучает варианты новых ограничительных мер.

В конце апреля группа депутатов Верховной рады предложила ввести ограничения в отношении представителей РПЦ, в том числе патриарха Кирилла. До этого в парламент был внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины и изъятии ее имущества.

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На этой неделе патриарх во время проповеди говорил, что Россия ни с кем не хочет воевать и «никогда ни на кого не нападала». «Это удивительно, что великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала — она только защищала свои рубежи», — утверждал он.

Папа римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera после разговора с главой РПЦ рассказал, что первые 20 минут тот «читал с листка бумаги», перечисляя причины военной операции. «Я выслушал его, а потом ответил: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса», — цитировала папу Франциска газета.

В Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, комментируя слова папы римского, заявили, что он «избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора».