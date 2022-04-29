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Военная операция на Украине ,  
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В Раду внесли проект санкций против иерархов РПЦ и патриарха Кирилла

Депутаты предложили ввести санкции в отношении представителей Русской православной церкви, в том числе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов Митрополит Псковский и Порховский Тихон

Группа депутатов Верховной Рады внесла в украинский парламент проект постановления о введении санкций в отношении представителей Русской православной церкви, которые «неоднократно публично поддерживали» российскую военную операцию на Украине. Документ размещен на сайте украинского парламента.

В список лиц, против которых предлагается ввести санкции, включили:

  • Патриарха Московского и всея Руси Кирилла;
  • главу отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона;
  • заместителя председателя ОВЦС МП протоиерея Николая Балашова;
  • митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Согласно документу, Верховная Рада должна внести на рассмотрение Ствета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложения об ограничения в отношении этих лиц. Речь идет о блокировке их активов на Украине, об ограничении любых торговых операций с ними, ограничении выдачи наличных по платежным картам, прекращении культурных обменов и научного сотрудничества с их участием, отказе в предоставлении виз, аннулировании официальных визитов, лишении госнаград и о запрете на приобретение в собственность земельных участков.

В Раду внесли законопроект об изъятии имущества РПЦ на территории Украины
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Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

В пояснительной записке говорится, что такие меры «будут способствовать уменьшению реальных и потенциальных угроз национальным интересам, информационной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

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В конце марта группа народных депутатов во главе с депутатом от партии «Голос» Инной Совсун внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины и изъятии ее недвижимости и иного имущества.

В документе также предлагается правительству Украины в двухдневный срок со дня опубликования закона «осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей», которые находятся в распоряжении у организаций, деятельность которых запрещается законом.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день начала военных действий призвал все стороны приложить усилия, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Позднее он заявил, что конфликт между Россией и Украиной разжигают внешние силы в попытке разделить «один народ».

После начала военной операции упоминание при богослужении Кирилла прекратили в Сумской, Житомирской, Ивано-Франковской и некоторых других епархиях Украинской православной церкви. Патриарх Кирилл в ответ обвинил в слабости священников УПЦ, но отметил, что его это не обижает.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Верховная рада Украины проект постановления санкции РПЦ
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