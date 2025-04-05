Маск призвал прекратить конфликт на Украине

Миллиардер сказал, что конфликт не имеет смысла и пора сказать «хватит». Он отметил усилия Трампа в урегулировании

Илон Маск (Фото: Vincent Alban / Reuters)

Конфликт на Украине нужно прекратить, он «бессмысленный» и «бесчеловечный», заявил бизнесмен Илон Маск, выступая онлайн на конференции итальянской правой партии «Лига», передает Il Messaggero.

«У меня нет уважения к тем, кто разжигает войну, это поистине зло. Мы видим, как гибнет множество людей, и нет никакого плана. Все это жестоко, бесчеловечно и бессмысленно. <...> Пора сказать «хватит», — заявил Маск.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп прав в своем намерении «остановить эту бойню» на Украине, где солдаты «убивают друг друга, не понимая зачем и как долго это еще продлится».

Маск также высказался о пошлинах, введенных Трампом. По мнению предпринимателя, «в идеале» тарифная ставка у США и ЕС должна быть нулевой, то есть речь должна идти о формате свободной торговли.

Американский президент ввел пошлины в размере 20% для ЕС 2 апреля. Тогда же стали действовать пошлины и для множества других стран — для Китая — 34%, Индии — 26%, Вьетнама — 46% и т. д., минимальный базовый тариф в 10% будет применен ко всем странам (России в списке нет).

В конце марта Трамп заявил, что может ввести «вторичные пошлины» на российскую нефть, если он будет полагать, что заключить соглашение для прекращения конфликта на Украине не удалось из-за России. Это будет означать, что те, кто будет закупать нефть у Москвы, не смогут вести бизнес в США, объяснил президент. Белый дом заявлял, что Трамп недоволен заявлениями как российской, так и украинской стороной относительно урегулирования.

3 апреля президент США сказал, что его украинский коллега Владимир Зеленский «хочет заключить сделку» для урегулирования, и, как считает Трамп, президент Владимир Путин тоже готов к этому.

За день до этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президент готов искать пути урегулирования конфликта «политико-дипломатическими методами», но Москва видит «абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой».