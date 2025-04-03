Трамп ввел пошлины до 50% для «друзей и для врагов». Главное

Для разных стран мира США решили ввести пошлины до 50%. Они нужны, чтобы восстановить экономику страны и потому, что Америку грабили другие страны, заявил Трамп. Что известно о пошлинах — в материале РБК

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США введут пошлины для разных стран. Они достигнут 50%. О введении пошлин объявил президент США Дональд Трамп.

Какие пошлины введут США

Фото: White House/X Фото: White House/X Фото: White House/X Фото: White House/X

Согласно новой таблице, пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%) и других стран, таких как Вьетнам (46%) и Тайвань (32%);

Наибольшие пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон;

Кроме того, пошлины затронут несколько стран бывшего СССР, например, Казахстан (27%) и Молдавию (31%), Украину (10%). России в списке нет.

Минимальный базовый тариф в 10% будет применен ко всем странам;

С 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а к 3 мая — на автозапчасти, произведенные за пределами США.

Как высчитываются пошлины и когда их введут

Тариф США высчитывается следующим образом: он вдвое меньше чем тот размер пошлины, который установила та или иная страна в отношении товаров из США.

с 5 апреля вступит в силу минимальная базовая таможенная пошлина в 10%. Товары, которые погрузили на суда до этой даты, не подпадут под действие тарифа, если они находятся на конечной стадии транзита;

с 9 апреля начнут действовать остальные тарифы;

Почему пошлины вводятся

Трамп заявил, что на протяжении десятилетий США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Пошлины вводятся, «чтобы помочь восстановить экономику и предотвратить мошенничество».

«В течение многих лет трудолюбивые граждане Америки были вынуждены оставаться в стороне, в то время как другие страны становились богатыми и могущественными — во многом за наш счет. Но теперь наша очередь процветать и, таким образом, использовать триллионы и триллионы долларов для снижения налогов и погашения государственного долга», — сказал американский президент.

Также между США и другими странами — «чудовищный дисбаланс» в пошлинах на автомобили, который «разрушил нашу промышленную базу и поставил под угрозу нашу национальную безопасность», добавил американский лидер. Когда США взымают 2,5% тариф, другие страны вводят пошлины до 70%.

Трамп считает, что 2 апреля должно войти в историю как «день возрождения американской промышленности, день, когда судьба Америки была решена, и день, когда мы снова начали делать Америку богатой».

Реакция в мире на введение пошлин

Лидерам других стран нужно отменить свои тарифы, чтобы добиться снижения пошлин США, заявил Трамп. «Всем иностранным президентам, премьер—министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю — отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры», — заявил Трамп.