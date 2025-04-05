Глава Минфина заявил, что США получат с таможенных пошлин до $600 млрд

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США могут получать от таможенных пошлин от $300 до $600 млрд в год, сообщает The Wall Street Journal.

Эта сумма предполагает незначительное изменение размеров пошлин в ближайшей перспективе, объявленное на этой неделе, но может помочь покрыть расходы на снижение налогов, которое рассматривает Конгресс, пишет газета.

«Вначале у нас будет значительный доход от пошлин. <...> Доходы от фабрик, от подоходных налогов со всех новых рабочих мест возрастут. Так что мы будем получать доходы по мере снижения пошлин», — сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.



The Washington Post (WP) сообщила, что президент США Дональд Трамп принял окончательное решение ввести таможенные пошлины примерно в 13:00 в среду, 2 апреля — всего за три часа до официального объявления.По данным WP, Белый дом использовал чрезвычайные полномочия для введения пошлин, что позволило чиновникам ускорить обсуждение и ограничить влияние корпораций и иностранных лидеров на принятие решения.

Трамп объявил о введении пошлин от 10 до 50% в отношении других стран 2 апреля. Эти меры он объяснил необходимостью восстановления экономики США. Республиканец добавил, что в последние годы Соединенные Штаты «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Наибольшие тарифы — в 50% — затронули Лесото и заморские территории Франции Сен-Пьер и Микелон.

