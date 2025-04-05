FT узнала о тестах на полиграфе в Киеве из-за утечки о ресурсной сделке

СБУ по поручению Зеленского расследует утечку деталей соглашения об ископаемых после того, как детали обнародовал депутат Рады. Сотрудников нескольких министерств проверили на полиграфе

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности страны расследовать утечку деталей нового проекта соглашения с США о полезных ископаемых, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Расследование включает проверку с использованием полиграфа, ее уже прошли сотрудники нескольких министерств, сообщили собеседники, не уточнив, сколько всего человек было допрошено.

Проверка СБУ началась после того как детали соглашения обнародовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк из «Голоса», который заявил, что получил копию документа. Парламентарий рассказывал, что проект включает в себя все украинские полезные ископаемые, Киев будет обязан передавать доходы от полезных ископаемых в специальный фонд, а американским вкладом предлагают считать оказанную военную помощь с 2022 года.

Вслед за Железняком подробности соглашения опубликовали СМИ, в том числе агентство Bloomberg и FT. Газета писала, что новый проект, предложенный США, «выходит далеко за рамки» прежней версии, которую стороны должны были подписать на встрече Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, но не сделали этого из-за произошедшей между ними перепалки. Документ охватывает не только все минеральные ресурсы на территории Украины, но и инфраструктуру — железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы. При этом в нем по-прежнему не представлены какие-либо гарантии безопасности для Киева.

На брифинге 28 марта Зеленский заявил, что считает «странной» утечку американского документа. «Интересно, кто передает эту информацию», — задался вопросом он.

Накануне украинский президент сообщил журналистам, что чиновники и юристы готовят поправки к проекту, на которые, как они надеются, согласится администрация Трампа. Ранее он отверг позицию республиканца о том, что предоставленную США военную помощь следует рассматривать как кредит, который должен быть погашен в рамках сделки. Помимо того, в Киеве обеспокоены, что соглашение может помешать вступлению Украины в Евросоюз.

Трамп в конце прошлой недели обвинил Зеленского в попытке отказаться от сделки и пригрозил, что тот столкнется с «очень большими проблемами», если не подпишет ее.