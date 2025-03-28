Зеленский отказался признавать долг за военную помощь от США

Киев не согласится признать долгом военную помощь со стороны Вашингтона, заявил Зеленский, комментируя проект соглашения по полезным ископаемым. Новый вариант сделки, который США передали Украине, содержит пункт о компенсации

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от США проект нового соглашения о разработке полезных ископаемых, который «полностью отличается от прежнего рамочного документа». Однако Украина, по его словам, не будет воспринимать предоставленную военную помощь как кредит.

«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — сказал Зеленский на брифинге (цитата по УНИАН).

Украинское издание «Суспільне» со ссылкой на источники пишет, что правительственная команда уже анализирует вариант нового соглашения с США о совместной разработке полезных ископаемых. Этот вариант еще будет обсуждаться с американской стороной, но он является «шагом назад», говорят собеседники издания.

«Европейская правда» со ссылкой на документ писала, что новый проект ресурсной сделки, который США передали Украине, схож с первой версией соглашения, которую Зеленский отверг. Среди прочего в сделке снова появился пункт о компенсации помощи Вашингтона. Предполагается, что США будут получать все роялти до тех пор, пока Украина не выплатит как минимум $100 млрд американской стороне в качестве компенсации за военную помощь, с надбавкой в размере 4%.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что США при администрации Джо Байдена выделили на помощь Украине $350 млрд. По оценкам Украины, военный конфликт с Россией обошелся в $320 млрд, из которых $120 млрд заплатили украинцы, а $200 млрд — США и Евросоюз. По данным немецкого института Киля, США за время конфликта предоставили Украине помощь на $123 млрд.

Детали соглашения об использовании доходов от продажи украинских природных ресурсов Киев и Вашингтон обсуждают с начала февраля. Президенты Украины и США планировали подписать сделку во время визита Зеленского в Вашингтон. Однако сделка сорвалась из-за перепалки Трампа с украинским президентом в Овальном кабинете.