Депутат раскрыл детали проекта соглашения Украины и США по ресурсам
Новый проект соглашения Украины и США включает в себя все украинские полезные ископаемые, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на этот документ.
По его словам, управление инвестиционным фондом предлагают возложить на пять человек, трое из которых представляют США и наделены правом вето. Поступающие денежные средства будут конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Также в документе идет речь о совместной добыче государственными и частными компаниями всех полезных ископаемых Украины, в том числе нефти и газа.
Киев будет обязан передавать доходы от полезных ископаемых в этот фонд, а американским вкладом предлагают считать оказанную военную помощь с 2022 года. «И они (американцы. — РБК.) могут своим решением получить прибыль. И они первыми получают роялти от фонда, а Украина потом», — уточнил Железняк.
Срок действия соглашения бессрочный, а его изменения или прекращение возможно только при одобрении Вашингтона. По словам депутата, документ не содержит «даже намека» о гарантиях безопасности Украины.
«Сразу говорю — это не финальный документ. И я надеюсь, что украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст, который я видел, это прям ужас, — считает Железняк. — Это большая и очень четкая сделка. И она не в нашу пользу».
сообщил о получении от США нового варианта соглашения по ресурсной сделке. «Деталей у меня пока нет, я попросил в этом разобраться, посмотрим перед тем, как отправить в парламент на ратификацию», — сказал он.
Ожидалось, что стороны подпишут предыдущий вариант документа 28 февраля. Однако этого не произошло из-за перепалки президента США Дональда Трампа с Зеленским во время его визита в Белый дом. Переговоры насчет ресурсной сделки стороны ведут с начала февраля.
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