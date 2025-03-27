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Военная операция на Украине ,  
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Депутат раскрыл детали проекта соглашения Украины и США по ресурсам

Депутат Рады: проект соглашения с США включил все полезные ископаемые Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Обновленный проект соглашения охватывает все украинские ресурсы, в том числе нефть и газ, а большинство управляющих инвестиционным фондом — представители США, сообщил Железняк. Стороны обсуждают сделку с начала февраля
Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

Новый проект соглашения Украины и США включает в себя все украинские полезные ископаемые, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на этот документ.

По его словам, управление инвестиционным фондом предлагают возложить на пять человек, трое из которых представляют США и наделены правом вето. Поступающие денежные средства будут конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Также в документе идет речь о совместной добыче государственными и частными компаниями всех полезных ископаемых Украины, в том числе нефти и газа.

Киев будет обязан передавать доходы от полезных ископаемых в этот фонд, а американским вкладом предлагают считать оказанную военную помощь с 2022 года. «И они (американцы. — РБК.) могут своим решением получить прибыль. И они первыми получают роялти от фонда, а Украина потом», — уточнил Железняк.

Срок действия соглашения бессрочный, а его изменения или прекращение возможно только при одобрении Вашингтона. По словам депутата, документ не содержит «даже намека» о гарантиях безопасности Украины.

«Сразу говорю — это не финальный документ. И я надеюсь, что украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст, который я видел, это прям ужас, — считает Железняк. — Это большая и очень четкая сделка. И она не в нашу пользу».

WSJ увидела предостережение Украине в предыдущей ресурсной сделке США
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
25 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении от США нового варианта соглашения по ресурсной сделке. «Деталей у меня пока нет, я попросил в этом разобраться, посмотрим перед тем, как отправить в парламент на ратификацию», — сказал он.

Ожидалось, что стороны подпишут предыдущий вариант документа 28 февраля. Однако этого не произошло из-за перепалки президента США Дональда Трампа с Зеленским во время его визита в Белый дом. Переговоры насчет ресурсной сделки стороны ведут с начала февраля.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США природные ресурсы соглашение Военная операция на Украине нефть газ
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