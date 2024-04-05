Норвегия решила почти вдвое увеличить оборонный бюджет к 2036 году

Норвегия потратит на оборону к 2036 году более $151 млрд, что почти в два раза больше нынешних расходов. Премьер считает, что это поспособствует сдерживанию «тех, кто может угрожать суверенитету» страны

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Правительство Норвегии предложило увеличить расходы на оборону на 600 млрд норвежских крон ($56 млрд) на ближайшие 12 лет, к 2036 году они будут почти в два раза больше нынешнего бюджета, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Обеспечение безопасности народа Норвегии — фундаментальная задача правительства. Нам нужна оборона, соответствующая задачам в нынешней ситуации с безопасностью. Этот план представляет собой историческое увеличение расходов на оборону и предполагает значительное усиление всех родов войск Вооруженных сил», — приводит пресс-служба слова премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре.

По его словам, военно-морской флот будет усилен как минимум пятью новыми фрегатами, пятью подводными лодками и другими судами. Также планируется закупка первой в Норвегии системы ПВО дальнего действия, а действующие системы NASAMS удвоят и модернизируют для улучшения защиты от беспилотников и ракет. Правительство Норвегии намерено увеличить запасы боеприпасов и материальных средств, усовершенствовать военную инфраструктуру, приобрести дополнительные боевые машины и вертолеты.

Численность армии планируется увеличить до 45 тыс. солдат. Как сообщили в пресс-службе правительства, к 2036 году количество призывников вырастет примерно на 4600 человек, резервистов — на 13 700 человек, военнослужащих — на 4600 человек.

В заявлении правительства говорится, что в общей сложности в ближайшие 12 лет на оборону планируется потратить 1,624 трлн норвежских крон (более $151 млрд).

По словам министра финансов Норвегии Трюгве Сталсволля Ведума, доходы страны от природных ресурсов позволяют «увеличить расходы на национальную безопасность без сокращения государственных услуг для населения».

«Норвегия ни для кого не представляет угрозы, как и НАТО. Но мы должны иметь возможность защитить себя в случае кризиса и войны. Более сильная национальная оборона будет способствовать сдерживанию тех, кто может угрожать нашему суверенитету», — сказал Стёре.

В правительстве Норвегии отметили решающее значение возможности совместных усилий по обороне стран — членов НАТО, в том числе Швеции и Норвегии. «Мы должны быстро превратиться из страны, принимающей подкрепление союзников, в страну, вносящую свой вклад в оборону и безопасность Северной Европы и Балтии», — заявил министр обороны Бьёрн Арильд Грам.

Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде не исключила отправку западных войск на Украину. Вместе с тем она подчеркнула нежелание НАТО стать непосредственным участником конфликта, так как это может привести к мировой войне. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале 2024 года утверждал , что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что появление на Украине западных военных сделает неизбежным прямой конфликт между Москвой и НАТО. Нынешние отношения России и Североатлантического альянса он охарактеризовал как «прямую конфронтацию». Президент Владимир Путин говорил об отсутствии «геополитического, экономического, политического и военного» интересов воевать со странами альянса.