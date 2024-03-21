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Политика ,  
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Военные Норвегии сообщили об ущербе на $750 тыс. от учений НАТО

Военные Норвегии сообщили об ущербе на $750 тыс. от учений НАТО Nordic Response
Фото: NTB / Heiko Junge / Reuters
Фото: NTB / Heiko Junge / Reuters

Учения НАТО Nordic Response в Норвегии принесли ущерб на сумму до 8 млн норвежских крон ($750 000), сообщает журнал Forsvarets Forum, который издают вооруженные силы страны.

По данным издания, в вооруженные силы страны поступило множество жалоб после учений в провинции Финнмарк. Они касались сломанных ограждений, повреждения автомобилей, зданий, инфраструктуры, экскрементов солдат на частной земле. Часть обращений касалась ущерба лыжным и снегоходным трассам, по которым прошла тяжелая техника. В снегу на местах находили скопления мусора.

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Фото:Cpl. Joshua Kumakaw / Keystone Press Agency / Global Look Press

Всего на момент публикации поступило 116 таких обращений, пишет журнал. Штабной офицер по охране окружающей среды Марианна Бё, возглавляющая группу по обработке жалоб, не исключила, что их число будет только расти.

Норвежские вооруженные силы компенсируют причиненный ущерб, заверила офицер.

Учения НАТО Nordic Response проходили в Швеции, Финляндии и Норвегии с 3 по 14 марта 2024 года. В них принимали участие свыше 20 тыс. военнослужащих из 14 государств. МИД России назвал маневры путем к эскалации и пообещал ответ.

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Теги
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