Антонов обвинил США в перекладывании ответственности по ДОВСЕ на Россию

Белый дом критикой по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) пытаются перевалить на Россию свою вину за разрушение архитектуры международной безопасности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Переваливание ответственности за разрушение архитектуры международной безопасности на Россию — излюбленная практика американцев», — сказал он.

По его словам, Россия, приостановив действие ДОВСЕ в 2007 году, оставалась открытой к диалогу о формировании принципов коллективной безопасности, однако США не пошли на диалог. Вашингтон обошел ограничения договора и ускорил процесс расширения НАТО, а также ввязался «в гибридную войну с Россией руками украинцев».

«В таких условиях даже формальное сохранение нашего участия в Договоре неприемлемо с точки зрения нацинтересов Российской Федерации», — заключил посол.

Россия окончательно вышла из ДОВСЕ в ночь на 7 ноября. МИД назвал даже формальное сохранение договора неприемлемым с точки зрения интересов безопасности России с учетом «прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции».

Вслед за Москвой о приостановке участия в ДОВСЕ объявил блок НАТО. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что Россия, выйдя из соглашения, не оставила другим сторонам «иного выбора». Он также признал, что эти действия могут повлечь изменение расстановки сил в Европе.