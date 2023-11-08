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Политика ,  
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Антонов обвинил США в перекладывании ответственности по ДОВСЕ на Россию

Посол Антонов: США в ситуации с ДОВСЕ переваливают ответственность на Россию

Белый дом критикой по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) пытаются перевалить на Россию свою вину за разрушение архитектуры международной безопасности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Переваливание ответственности за разрушение архитектуры международной безопасности на Россию — излюбленная практика американцев», — сказал он.

По его словам, Россия, приостановив действие ДОВСЕ в 2007 году, оставалась открытой к диалогу о формировании принципов коллективной безопасности, однако США не пошли на диалог. Вашингтон обошел ограничения договора и ускорил процесс расширения НАТО, а также ввязался «в гибридную войну с Россией руками украинцев».

«В таких условиях даже формальное сохранение нашего участия в Договоре неприемлемо с точки зрения нацинтересов Российской Федерации», — заключил посол.

Россия окончательно вышла из ДОВСЕ в ночь на 7 ноября. МИД назвал даже формальное сохранение договора неприемлемым с точки зрения интересов безопасности России с учетом «прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции».

Вслед за Москвой о приостановке участия в ДОВСЕ объявил блок НАТО. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что Россия, выйдя из соглашения, не оставила другим сторонам «иного выбора». Он также признал, что эти действия могут повлечь изменение расстановки сил в Европе.

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ДОВСЕ был подписан в 1990 году и вступил в силу два года спустя. Первоначальными участниками стали шесть государств Организации Варшавского договора (ОВД), включая СССР, и 16 членов НАТО. Договор разрешил обеим группам иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники и установил лимиты на наличие вооруженных сил. После развала ОВД участники договора должны были договориться о лимитах для стран и территорий, но так и не достигли соглашения.

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