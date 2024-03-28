Bloomberg узнал об обращении США к Турции по поводу поставок взрывчатки

США обсуждают с Турцией увеличение поставок тротила из-за его нехватки на фоне роста спроса на боеприпасы. Также Вашингтон развивает сотрудничество с Анкарой в области производства снарядов, заключены контракты с турецкими фирмами

США ведут переговоры с Турцией об увеличении поставок взрывчатых веществ, в частности тринитротолуола (тротил), что будет иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155 мм по стандарту НАТО, заявили Bloomberg источники, знакомые с обсуждениями.

По их словам, потенциально турецкие поставки могут утроить производство. Агентство отмечает, что эти усилия Вашингтон прилагает ввиду необходимости помочь с поставками боеприпасов Киеву. Из-за конфликта России и Украины спрос на снаряды в мире вырос, при этом производство некоторых компонентов, в том числе тротила, недостаточно, отметили собеседники Bloomberg.

Агентство отмечает, что между США и Турцией налажены военные связи. Источники рассказали, что Пентагон заключил контракт на заказ у турецкой оборонной компании Arca Defense 116 тыс. боеприпасов для поставки в этом году, ожидаются заказы на следующий год. Производить снаряды для США также будет фирма Repkon: предполагается, что к 2025-му на ее производственных будут выпускать 30% всех 155-мм боеприпасов американского производства. К этому сроку США намерены увеличить производство снарядов этого калибра до 100 тыс. в месяц, указывает Bloomberg.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ из-за нехватки снарядов отступил из города Авдеевки в ДНР и некоторых деревень. Город к северо-западу от Донецка перешел под российский контроль в феврале, затем армия России установила контроль на несколькими близлежащими населенными пунктами — Ласточкино, Орловка и др.

США с осени не могут согласовать выделение Украине дополнительного финансирования для поставок вооружений. В Пентагоне подтверждали, что без этой помощи Киев вынужден оставлять позиции.

Россия осуждает западные военные поставки Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что в случае прекращения помощи боеприпасы у Киева закончатся через неделю. Он также указывал на дефицит снарядов у США и Европы и то, что их производство отстает от потребностей украинской армии. Вашингтон, как говорил Путин в прошлом октябре, производит 14 тыс. боеприпасов 155 мм в месяц, а ВСУ в день тратят 5 тыс.