 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Покушение на Чибиса ,  
0 

Путин позвонит пережившему покушение губернатору Чибису

Песков: Путин позвонит губернатору Чибису, на которого совершено покушение
Сюжет
Покушение на Чибиса
Президент позвонит губернатору Мурманской области, «как только представится возможность», сказали в Кремле. Накануне на Чибиса напал мужчина с ножом, он задержан. Губернатора прооперировали. Возбуждено дело о покушении на убийство
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, на которого накануне напал мужчина с ножом, «как только представится возможность», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы, в свою очередь, конечно же, желаем ему скорейшего выздоровления. Действительно, покушение на главу региона — должно быть расследование, и [оно] будет расследовано в самые короткие сроки», — сказал Песков.

Что известно о нападении на мурманского губернатора
Политика
Андрей Чибис

Отвечая на вопрос о возможном усилении мер безопасности, представитель Кремля призвал дождаться выводов следствия. «Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой, или это отдельно взятый случай с теми или иными причинами, которые опять же предстоит выяснить следствию», — добавил он.

Нападение на губернатора произошло вечером 4 апреля, когда он выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями Апатитов. Чибис был ранен в живот, его прооперировали. Состояние главы региона тяжелое, но стабильное, сообщил главврач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. По его словам, Чибису повезло, что ударом не была задета аорта. Утром 5 апреля губернатор на видео из больницы рассказал, что пришел в себя после операции и будет восстанавливаться.

Нападавший был ранен при задержании. По словам источника РБК, это 42-летний Александр Быданов. Он работал монтером электропутей в структурном подразделении дирекции инфраструктуры филиала РЖД под названием Мурманская дистанция. У него дома прошел обыск, сообщил собеседник.

По словам задержанного, напасть на губернатора ему приказал «голос в голове». В СК заявили, что мужчина объяснил нападение «неприязнью к губернатору», с которым, однако, не был лично знаком. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Нападавший ранее уже привлекался к ответственности по ст. 115 УК (причинение легких телесных повреждений).

На кого из государственных деятелей совершали покушения. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Елена Чернышова
Владимир Путин Дмитрий Песков Андрей Чибис покушение на убийство
Материалы по теме
Пресс-секретарь Чибиса сообщила, что охрана была с ним во время нападения
Политика
В Минздраве рассказали о проведенной Чибису лапаротомии
Общество
СК показал нож, которым ранили мурманского губернатора
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
В Сургуте на глазах у жены и дочери застрелили бизнесмена Общество, 13:40
Toncoin вошел в десятку крупнейших криптовалют Крипто, 13:38
Рособрнадзор обнаружил школы, где 35% времени уходит на контрольные Общество, 13:36
В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе» Общество, 13:35
McDonald's выкупит всю франшизу ресторанов в Израиле Политика, 13:33
Министр обороны Италии выступил за сохранение диалога с Россией Политика, 13:30
«Фенербахче» собрался сорвать матч с «Галатасараем» за Суперкубок Турции Спорт, 13:28
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Три жителя пострадали при обстреле брянского поселка Суземка Политика, 13:26
В Турции сообщили о спаде «торгового бума» с Россией из-за санкций Экономика, 13:26
Как понять, кто из работников тянет компанию вниз и отбирает у нее деньги Pro, 13:26
В Кремле назвали основную оставшуюся сферу для сотрудничества с США Политика, 13:25
Восемь человек пострадали при обследовании дрона в Ростовской области⁠ Общество, 13:24
Названы города с наибольшим снижением цен на аренду квартир Недвижимость, 13:18
Маск сравнил вступление Украины в НАТО с ядерным апокалипсисом Политика, 13:12