Путин позвонит пережившему покушение губернатору Чибису

Президент позвонит губернатору Мурманской области, «как только представится возможность», сказали в Кремле. Накануне на Чибиса напал мужчина с ножом, он задержан. Губернатора прооперировали. Возбуждено дело о покушении на убийство

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, на которого накануне напал мужчина с ножом, «как только представится возможность», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы, в свою очередь, конечно же, желаем ему скорейшего выздоровления. Действительно, покушение на главу региона — должно быть расследование, и [оно] будет расследовано в самые короткие сроки», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможном усилении мер безопасности, представитель Кремля призвал дождаться выводов следствия. «Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой, или это отдельно взятый случай с теми или иными причинами, которые опять же предстоит выяснить следствию», — добавил он.

Нападение на губернатора произошло вечером 4 апреля, когда он выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями Апатитов. Чибис был ранен в живот, его прооперировали. Состояние главы региона тяжелое, но стабильное, сообщил главврач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. По его словам, Чибису повезло, что ударом не была задета аорта. Утром 5 апреля губернатор на видео из больницы рассказал, что пришел в себя после операции и будет восстанавливаться.

Нападавший был ранен при задержании. По словам источника РБК, это 42-летний Александр Быданов. Он работал монтером электропутей в структурном подразделении дирекции инфраструктуры филиала РЖД под названием Мурманская дистанция. У него дома прошел обыск, сообщил собеседник.

По словам задержанного, напасть на губернатора ему приказал «голос в голове». В СК заявили, что мужчина объяснил нападение «неприязнью к губернатору», с которым, однако, не был лично знаком. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Нападавший ранее уже привлекался к ответственности по ст. 115 УК (причинение легких телесных повреждений).