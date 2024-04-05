На кого из государственных деятелей совершали покушения. Фоторепортаж

4 апреля 2024 года на главу Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Нападение произошло вечером, когда губернатор вышел из здания ДК после встречи с жителями Апатитов.

После случившегося Чибис сам дошел до машины. Его госпитализировали с ранением в живот, прооперировали. Главврач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев заявил, что Чибису очень повезло, что ударом не задело аорту.

Нападавшего почти сразу задержал сотрудник Росгвардии. Свой поступок задержанный объяснил неприязнью к чиновнику, хотя и не был с ним лично знаком, сообщил СК. Ранее 42-летнего мужчину привлекали к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью. После нападения против него возбудили дело по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности), ему грозит до 20 лет.

Задержанному назначили психиатрическую экспертизу. Источник «Коммерсанта» сообщил, что он объяснил свой поступок «приказом голоса в голове». Shot пишет, что нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов.