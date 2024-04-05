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На напавшего на мурманского губернатора мужчину завели дело о покушении

На напавшего на мурманского губернатора Чибиса мужчину завели дело о покушении

В отношении жителя Апатитов возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщила региональная прокуратура в телеграм-канале.

По версии следствия, 42-летний мужчина, дождавшись, когда глава региона закончит прием граждан, ударил того ножом в живот. После этого он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности), нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Следственный комитет сообщил, что во время допроса задержанный объяснил нападение на Чибиса личной неприязнью, однако утверждает, что с главой региона знаком не был.

СК установил, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК (причинение легкого вреда здоровью).

Ведомство не назвало имени подозреваемого. По данным «Коммерсанта» и телеграм-каналов, это Александр Быданов; на допросе он сообщил, что действовал по приказу «голоса в голове». По информации «Осторожно, новости», нападавший работал монтером пути в РЖД. При задержании его ранили в ногу из пистолета.

Нападение на Чибиса произошло 4 марта вечером. Его прооперировали. Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев оценил состояние губернатора как тяжелое.

Утром 5 марта глава региона на видео из больницы рассказал, что пришел в себя после операции. «Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой и только вперед. Все будет хорошо», — отметил Чибис.

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Андрей Чибис Мурманская область покушение на убийство
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