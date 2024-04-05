Мурманский губернатор после нападения выложил видео из больницы

Андрей Чибис на видео из больницы рассказал, что пришел в себя после операции и будет восстанавливаться. Накануне вечером на него напал мужчина с ножом, губернатора прооперировали. Нападавший задержан

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на видео из больницы рассказал, что пришел в себя после операции.

«Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые сделали все быстро, четко и правильно, и, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой и только вперед. Все будет хорошо», — сказал Чибис.

Накануне вечером мужчина напал с ножом на губернатора сразу после того, как он вышел на улицу из здания ДК «Строитель», где проводил встречу с жителями Апатитов. После ранения Чибис был в сознании и самостоятельно добрался до машины, уточнили РБК в его пресс-службе.

Чибиса прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев.

Нападавшим оказался местный житель, он был ранен при задержании. По данным «Коммерсанта» и телеграм-каналов, его имя Александр Быданов. Мужчина объяснил свой поступок «приказом голоса в голове», писали «Коммерсантъ» и Shot. Следственный комитет назвал мотивом нападения неприязнь.