Напавшему на Чибиса мужчине назначили психиатрическую экспертизу
Напавшему с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчине назначили психиатрическую экспертизу, сообщил Следственный комитет.
«Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи устанавливают всех обстоятельства преступления, изучают круг общения задержанного, содержимое его телефона и других электронных носителей.
Мужчина объяснил свой поступок «приказом голоса в голове», сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК.
По информации Shot, нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он не состоял на учете в психоневродиспансере.
Мужчина напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля, сразу после того как глава региона вышел на улицу после встречи с жителями Апатитов. Чибиса ранили ножом в живот, он был госпитализирован. Губернатора прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое.
В СК рассказали, что задержанный объяснил свой поступок неприязнью к чиновнику, хотя и не был с ним лично знаком. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности по ст. 115 УК за причинение легкого вреда здоровью.
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