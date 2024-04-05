Напавшему на Чибиса мужчине назначили психиатрическую экспертизу

Андрей Чибис (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Напавшему с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчине назначили психиатрическую экспертизу, сообщил Следственный комитет.

«Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают всех обстоятельства преступления, изучают круг общения задержанного, содержимое его телефона и других электронных носителей.

Мужчина объяснил свой поступок «приказом голоса в голове», сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК.

По информации Shot, нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он не состоял на учете в психоневродиспансере.

Мужчина напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля, сразу после того как глава региона вышел на улицу после встречи с жителями Апатитов. Чибиса ранили ножом в живот, он был госпитализирован. Губернатора прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое.

В СК рассказали, что задержанный объяснил свой поступок неприязнью к чиновнику, хотя и не был с ним лично знаком. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности по ст. 115 УК за причинение легкого вреда здоровью.