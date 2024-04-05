Что известно о нападении на губернатора Чибиса
Вечером 4 апреля на главу Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Как рассказал источник РБК, это произошло после 22:00 мск, когда чиновник выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями Апатитов. Преступник выскочил из иномарки, припаркованной рядом, а после нападения попытался убежать.
Что известно о нападении на Чибиса к 9:00 мск
- Губернатор после ранения находился в сознании и самостоятельно добрался до машины.
- Нападавшим оказался местный житель, он пытался скрыться. Офицер ОМОН Росгвардии ранил его при задержании. Мужчина получил ранение в ногу из пистолета.
- Самого Чибиса с ранением в живот доставили в реанимацию, ему сделали операцию.
- Состояние губернатора тяжелое, но стабильное, сообщил главврач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. По его словам, Чибису повезло, что ударом не была задета аорта.
- Утром втелеграм-канале Чибиса выложили видео из больницы. Губернатор рассказал, что пришел в себя после операции и будет восстанавливаться
- 42-летний нападавший, по предварительным данным — сотрудник РЖД. Телеграм-каналы Baza и «112» сообщили, его зовут Александр Быданов, ему 42 года.
- По словам мужчины, совершить преступление ему приказал «голос в голове».
- В СК рассказали, что мужчина объяснил нападение «неприязнью к губернатору», с которым, однако, не был лично знаком. Ему назначили психиатрическую экспертизу.
- Против него возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности), максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.
- Нападавший ранее уже привлекался к ответственности по ст. 115 УК (причинение легких телесных повреждений).
- Росгвардейца, который задержал напавшего на губернатора, наградят, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
- Нападение на Чибиса стало первым за 15 лет покушением на главу российского региона. В последний раз нападению подвергся Юнус-Бек Евкуров в июне 2009 года, который на тот момент возглавлял Ингушетию. В момент проезда его кортежа в Назрани сработало взрывное устройство. Евкуров и его брат попали в больницу, погибли водитель и милиционер.
Чибису 45 лет, он выпускник «школы губернаторов» (программы РАНХиГС и Кремля по подготовке кадров для назначения на высокие посты). Должность главы Мурманской области он занимает с марта 2019 года. Сначала врио губернатора его назначил президент Владимир Путин, а в сентябре он победил на выборах с результатом 60,07%. Полномочия Чибиса истекают в сентябре 2024 года.
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