Что известно о нападении на губернатора Чибиса

Это первое нападение на губернатора российского региона с 2009 года. 45-летнему Чибису провели операцию, он в сознании. Нападавший объяснил свои действия неприязнью к губернатору, хоть лично его и не знал

Вечером 4 апреля на главу Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Как рассказал источник РБК, это произошло после 22:00 мск, когда чиновник выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями Апатитов. Преступник выскочил из иномарки, припаркованной рядом, а после нападения попытался убежать.

Что известно о нападении на Чибиса к 9:00 мск

Губернатор после ранения находился в сознании и самостоятельно добрался до машины.

Нападавшим оказался местный житель, он пытался скрыться. Офицер ОМОН Росгвардии ранил его при задержании. Мужчина получил ранение в ногу из пистолета.

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Самого Чибиса с ранением в живот доставили в реанимацию, ему сделали операцию.

Состояние губернатора тяжелое, но стабильное, сообщил главврач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. По его словам, Чибису повезло, что ударом не была задета аорта.

Утром втелеграм-канале Чибиса выложили видео из больницы. Губернатор рассказал, что пришел в себя после операции и будет восстанавливаться

42-летний нападавший, по предварительным данным — сотрудник РЖД. Телеграм-каналы Baza и «112» сообщили, его зовут Александр Быданов, ему 42 года.

По словам мужчины, совершить преступление ему приказал «голос в голове».

В СК рассказали, что мужчина объяснил нападение «неприязнью к губернатору», с которым, однако, не был лично знаком. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

Против него возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности), максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

Нападавший ранее уже привлекался к ответственности по ст. 115 УК (причинение легких телесных повреждений).

Росгвардейца, который задержал напавшего на губернатора, наградят, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Нападение на Чибиса стало первым за 15 лет покушением на главу российского региона. В последний раз нападению подвергся Юнус-Бек Евкуров в июне 2009 года, который на тот момент возглавлял Ингушетию. В момент проезда его кортежа в Назрани сработало взрывное устройство. Евкуров и его брат попали в больницу, погибли водитель и милиционер.