 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Что известно о нападении на губернатора Чибиса

Что известно о нападении на мурманского губернатора Андрея Чибиса
Это первое нападение на губернатора российского региона с 2009 года. 45-летнему Чибису провели операцию, он в сознании. Нападавший объяснил свои действия неприязнью к губернатору, хоть лично его и не знал

Вечером 4 апреля на главу Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Как рассказал источник РБК, это произошло после 22:00 мск, когда чиновник выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями Апатитов. Преступник выскочил из иномарки, припаркованной рядом, а после нападения попытался убежать.

Что известно о нападении на Чибиса к 9:00 мск

  • Губернатор после ранения находился в сознании и самостоятельно добрался до машины.
  • Нападавшим оказался местный житель, он пытался скрыться. Офицер ОМОН Росгвардии ранил его при задержании. Мужчина получил ранение в ногу из пистолета.

Что известно о нападении на губернатора Чибиса
Video

  • Самого Чибиса с ранением в живот доставили в реанимацию, ему сделали операцию.
  • Состояние губернатора тяжелое, но стабильное, сообщил главврач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. По его словам, Чибису повезло, что ударом не была задета аорта.
  • Утром втелеграм-канале Чибиса выложили видео из больницы. Губернатор рассказал, что пришел в себя после операции и будет восстанавливаться

Что известно о нападении на губернатора Чибиса

  • 42-летний нападавший, по предварительным данным — сотрудник РЖД. Телеграм-каналы Baza и «112» сообщили, его зовут Александр Быданов, ему 42 года.
  • По словам мужчины, совершить преступление ему приказал «голос в голове».
  • В СК рассказали, что мужчина объяснил нападение «неприязнью к губернатору», с которым, однако, не был лично знаком. Ему назначили психиатрическую экспертизу.
  • Против него возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности), максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.
  • Нападавший ранее уже привлекался к ответственности по ст. 115 УК (причинение легких телесных повреждений).
  • Росгвардейца, который задержал напавшего на губернатора, наградят, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
  • Нападение на Чибиса стало первым за 15 лет покушением на главу российского региона. В последний раз нападению подвергся Юнус-Бек Евкуров в июне 2009 года, который на тот момент возглавлял Ингушетию. В момент проезда его кортежа в Назрани сработало взрывное устройство. Евкуров и его брат попали в больницу, погибли водитель и милиционер.

Чибису 45 лет, он выпускник «школы губернаторов» (программы РАНХиГС и Кремля по подготовке кадров для назначения на высокие посты). Должность главы Мурманской области он занимает с марта 2019 года. Сначала врио губернатора его назначил президент Владимир Путин, а в сентябре он победил на выборах с результатом 60,07%. Полномочия Чибиса истекают в сентябре 2024 года.

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Андрей Чибис губернаторы Мурманская область нападение Апатиты
Материалы по теме
Напавший на Чибиса мужчина объяснил свой поступок «голосом в голове»
Политика
СК назвал мотив покушения на губернатора Мурманской области
Политика
Врачи назвали тяжелым состояние мурманского губернатора
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
Вы работаете с «дружественным» банком. Почему расчеты и тут несут риски Pro, 09:11
Прыгун в воду упал во время показательного выступления перед Макроном Спорт, 09:08
Российские фильмы и подорожавшие билеты не вывели кинотеатры из кризиса Технологии и медиа, 09:05
Что известно о нападении на губернатора Чибиса Политика, 08:58
На напавшего на мурманского губернатора мужчину завели дело о покушении Политика, 08:38
Старовойт сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Коровяковка Политика, 08:37
«Не хуже Tesla»: есть ли перспективы у электрокара Xiaomi Pro, 08:37
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Мурманский губернатор после нападения выложил видео из больницы Общество, 08:31
Лишили Олимпиады. Что известно об отстранении лучшего российского борца Спорт, 08:30
Никита Мазепин рассказал о ходе суда с командой «Формулы-1» Спорт, 08:14
Гонщик Никита Мазепин — РБК: «Я не очень люблю ездить за рулем» Спорт, 08:14
Срок окупаемости при приобретении иностранных активов упал ниже трех лет Финансы, 08:11
СК объяснил связь между терактом в «Крокусе» и военной операцией Политика, 08:05
СК назвал мотив покушения на губернатора Мурманской области⁠ Политика, 07:56