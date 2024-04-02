 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Путин о заказчиках теракта в «Крокусе»: «мы до них доберемся»

Путин пообещал, что следователи доберутся до заказчиков теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Путин заверил, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе». Он подчеркнул, что анализ ситуации должен быть объективным и профессиональным. По словам президента, сейчас идет оценка действий всех ответственных служб
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе», заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы безусловно до них доберемся», — сказал он.

По мнению Путина, заказчики теракта в «Крокусе» хотели расколоть Россию, спровоцировав рознь, нельзя допустить использование произошедшего для провоцирования национальной и иной розни в стране.

Путин о заказчиках теракта в «Крокусе»: «мы до них доберемся»
Video

Глава государства подчеркнул, что анализ ситуации с терактом должен быть предельно объективным и профессиональным: «Мы заплатили очень высокую цену». По его словам, на данный момент идет комплексная оценка действий всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити».

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта, вооруженные люди открыли стрельбу и устроили пожар перед концертом рок-группы «Пикник». Жертвами стали 144 человека, пострадал 551.

Читайте на РБК Pro
Какой навык поможет зарабатывать кратно больше уже в ближайшем будущем
Как перестать выдавать однообразные тексты — готовые техники
Перестаньте зубрить слова — это вредно. Что поможет быстро выучить язык
Что не так с постоянным стремлением к саморазвитию

Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). ФСБ заявляла о причастности к нападению украинских спецслужб. Власти Украины заявили о непричастности к теракту.

По делу задержаны 12 подозреваемых, десять из них арестованы, в том числе четверо непосредственных участников нападения — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов. По версии следствия, их завербовали через группу в Telegram.

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
Фотогалерея 

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин заказчики Крокус Сити Холл теракт
Материалы по теме
Адвокат заявил о просьбе пострадавших возбудить новое дело по «Крокусу»
Общество
Спасшего людей в «Крокусе» подростка наградили грантом на обучение в вузе
Общество
Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 01 апр, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 01 апр, 16:57
Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет конфликта, но готовится к войне Политика, 15:19
Большунов объяснил провал в спринте на этапе Кубка России в Кировске Спорт, 15:16
Алекперов впервые возглавил список богатейших россиян по версии Forbes Бизнес, 15:13
Путин заявил, что Россию пытались «доразвалить» после распада СССР Политика, 15:12
Участников спецоперации освободят от уплаты процентов по кредитам Инвестиции, 15:08
Какой навык поможет зарабатывать кратно больше уже в ближайшем будущем Pro, 15:05
Президент Киргизии подписал закон об иноагентах Политика, 15:03
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Путин призвал объективно оценить работу надзора и контроля в «Крокусе» Политика, 15:01
Посетитель «Крокуса» рассказал, как вынес инвалида из горящего зала Общество, 14:51
Как перестать выдавать однообразные тексты — готовые техники Pro, 14:50
Мать и жену десятого фигуранта дела «Крокуса» допросили в Душанбе Политика, 14:47
«ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на второй квартал Инвестиции, 14:46
Продажи флагманского кроссовера Jaecoo в России стартуют в апреле Авто, 14:42
Майнеры биткоина заработали рекордные $2 млрд перед халвингом Крипто, 14:40