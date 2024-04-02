Путин о заказчиках теракта в «Крокусе»: «мы до них доберемся»
Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе», заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.
«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы безусловно до них доберемся», — сказал он.
По мнению Путина, заказчики теракта в «Крокусе» хотели расколоть Россию, спровоцировав рознь, нельзя допустить использование произошедшего для провоцирования национальной и иной розни в стране.
Глава государства подчеркнул, что анализ ситуации с терактом должен быть предельно объективным и профессиональным: «Мы заплатили очень высокую цену». По его словам, на данный момент идет комплексная оценка действий всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити».
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта, вооруженные люди открыли стрельбу и устроили пожар перед концертом рок-группы «Пикник». Жертвами стали 144 человека, пострадал 551.
Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). ФСБ заявляла о причастности к нападению украинских спецслужб. Власти Украины заявили о непричастности к теракту.
По делу задержаны 12 подозреваемых, десять из них арестованы, в том числе четверо непосредственных участников нападения — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов. По версии следствия, их завербовали через группу в Telegram.