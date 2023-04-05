Суд оштрафовал Дмитрия Назарова по статье о дискредитации армии

Актера Дмитрия Назарова оштрафовали из-за дискредитации армии на 50 тыс. руб. После увольнения из МХТ им. Чехова Назаров вместе с супругой Ольгой Васильевой покинул Россию

Дмитрий Назаров (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Актера Дмитрия Назарова оштрафовали по делу о дискредитации армии на 50 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в Тверском суде Москвы.

«Был признан виновным в совершении административного правонарушения ч.1 ст.20.3.3 КоАП», — заявили в суде.

Дело в отношении артиста по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) зарегистрировано Тверским судом 21 марта. Сумма штрафа по ней для физических лиц составляет от 30 до 50 тыс. руб.

Назаров — народный артист России. Он работал в МХТ им. Чехова с 2002 до января 2023 года, а до этого служил в Малом театре, в театре «Сфера» и Театре Российской армии. Актер сыграл более 40 ролей в кино и сериалах, в том числе в «Штрафбате», «Марше Турецкого», «Тоболе», а также в «Кухне». Назаров много лет являлся главным Дедом Морозом России. Он также вел несколько программ на телевидении — среди них «Кулинарный поединок» и «Голодные игры».

Назаров после начала спецоперации России на Украине неоднократно выступал с антивоенной позицией. На своем канале на YouTube он публиковал стихи и песни, в которых критически высказывался о действиях российских властей и действиях России на Украине.

В середине января Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву, уволили из МХТ им. Чехова. Газета «Московский комсомолец» писала, что Назарова уволили из-за его публичных заявлений о боевых действиях на Украине. Еще раньше, в начале февраля в Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием Назарова и Васильевой. Организаторы объяснили это критикой в их адрес в соцсетях из-за антивоенной позиции Назарова.

После увольнения из театра супруги дали интервью автору YouTube-канала «Скажи Гордеевой» Катерине Гордеевой (Минюстом признана в России иностранным агентом). Они рассказали, что уехали на юго-восток Франции, в Канны, где у них есть недвижимость. Тогда же они рассказали, что ушли из театра, чтобы спасти молодых актеров от мобилизации. По словам актера, худруку МХТ Константину Хабенскому неизвестные лица поставили ультиматум: он должен был либо уволить Дмитрия Назарова с супругой, либо отправить 29 сотрудников театра на спецоперацию.

Заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник говорил РБК, что перед увольнением из МХТ у Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским, по итогам которого было принято решение об увольнении артистов. Других подробностей он не привел.