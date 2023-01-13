В Нижнем Тагиле отменили спектакль с Назаровым из-за комментариев в Сети

В Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием народного артиста Дмитрия Назарова. Организаторы объяснили это критикой в их адрес в соцсетях из-за антивоенной позиции Назарова

Дмитрий Назаров (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

В Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви» с участием народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены заслуженной артистки России Ольги Васильевой. Об этом говорится на странице билетного оператора Свердловской области «Билет 96» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщение об отмене спектакля размещено также на странице городского Дворца молодежи, где этот спектакль должен был пройти 1 февраля.

Спектакль отменен «по решению организаторов ООО «Билет 96», говорится в сообщении. Причины такого решения в сообщении не указаны. «В большей степени отменили из-за нарастающего недовольства горожан, с различными призывами и так далее. И во избежание конфликтных ситуаций было принято решение об отмене спектакля. Хотя спектакль очень хороший, о любви, с хорошей сюжетной линией и игрой актеров», — сообщили РБК в «Билет 96».

Назаров от комментариев РБК отказался. «Я ничего не комментирую», — сказал он.

РБК также обратился за комментарием в городской Дворец молодежи.

Поводом для отмены представления послужили «обращения тагильчан в соцсетях культурно-досугового учреждения», писало местное издание «Между строк». «Жители города оказались недовольны тем, как ранее актер негативно высказывался по поводу СВО на Украине и мобилизации. Организаторы гастролей ООО «Билет 96» подтвердили АН «Между строк», что отменить спектакль пришлось из-за комментариев в соцсетях», — говорилось в публикации.

11 января в ответ на комментарий к записи о сборе гуманитарной помощи во Дворце молодежи пользователя под ником Тагильчанка, недовольного политической позицией Назарова, Дворец молодежи сообщил, что «решением администрации спектакль с участием Дмитрий Назарова отменен» и договор с артистом расторгли 10 января. Дмитрий Назаров — народный артист России, актер театра и кино. Он сыграл более 40 ролей, в том числе в экранизациях «Золотого теленка» и «Тобола», сериалах «Штрафбат», «Марш Турецкого», а также «Кухня» и «Кухня. Последняя битва». В последних он исполняет одну из главных ролей — шеф-повара Виктора Баринова.

После начала военной операции на Украине актер начал публиковать в своем YouTube-канале стихи и песни, в которых критически высказывается о российских властях и действиях России на Украине.