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На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии

На народного артиста Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии
Народный артист неоднократно выступал с антивоенными заявлениями. В середине января Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву, уволили из МХТ им. Чехова
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

На народного артиста России Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации вооруженных сил, сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда.

Дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) зарегистрировано Тверским судом 21 марта. Нарушение по статье о дискредитации армии наказываются штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц.

После начала военной операции на Украине актер публиковал на своем YouTube-канале стихи и песни, в которых высказывался о текущих событиях. В середине января Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву, уволили из МХТ им. Чехова. «Московский комсомолец» писал, что Назарова уволили из-за его публичных заявлений о боевых действиях на Украине.

Заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник говорил, что у Назарова состоялся разговор с художественным руководителем Константином Хабенским, по итогам которого было принято решение об увольнении артистов. Других подробностей он не привел.

После увольнения актер написал стих «Новая реальность», в котором есть следующие строки: «В загонах ваших свищет вьюга, в кормушках жалкие объедки, а вы кусаете друг друга, а надо грызть клыками клетки. Покорность вбили нам по гланды со страхом вместе зловонючим. Я тоже выполнял команды, к которым с детства был приучен...»

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В интервью автору YouTube-канала «Скажи Гордеевой» Катерине Гордеевой (Минюстом признана в России иностранным агентом) 14 марта Назаров и его супруга сообщили, что находятся на юго-востоке Франции, в Каннах, где у них есть недвижимость. Тогда же они рассказали, что ушли из театра, чтобы спасти молодых актеров от мобилизации. По словам актера, худруку МХТ Константину Хабенскому неизвестные лица поставили ультиматум: он должен был либо уволить Дмитрия Назарова с супругой, либо отправить 29 сотрудников театра на спецоперацию.

Назаров — народный артист России. Он работал в МХТ им. Чехова с 2002 года, до этого служил в Малом театре, в театре «Сфера» и Театре Российской армии. Актер сыграл более 40 ролей в кино и сериалах, в том числе в «Штрафбате», «Марше Турецкого», «Тоболе», а также в «Кухне». Назаров много лет являлся главным Дедом Морозом России. Он также вел несколько программ на телевидении — среди них «Кулинарный поединок» и «Голодные игры».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Дмитрий Назаров дискредитация армии суд
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