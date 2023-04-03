Politico узнало о сомнениях Запада насчет целей визита Макрона в Китай

В Белом доме напомнили о неудачных попытках президента Франции выступить миротворцем в разговорах с президентом России Владимиром Путиным перед началом боевых действий и ожидают того же на этот раз

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Китай рассчитывает отговорить председателя Си Цзиньпина от сближения с президентом России Владимиром Путиным, однако на Западе сомневаются, что поездка принесет желаемые результаты, пишет издание Politico.

Макрон едет в Пекин после критики из-за телефонных разговоров с Путиным, которые не помогли остановить военные действия на Украине. Ожидается, что Макрон и Си Цзиньпин будут говорить «от шести до семи часов». Кроме того, президент посетит Гуанчжоу — южный китайский город и один из центров легкой промышленности, — где отец китайского лидера был секретарем местного парткома.

Париж надеется, что переговоры позволят заручиться поддержкой Китая в таких вопросах, как прекращение ударов по гражданской инфраструктуре на Украине (Минобороны России заявляет, что не ведет обстрелы гражданских объектов и наносит удары только по военным целям, а также по объектам критической энергоинфраструктуры) или вывоза украинских детей.

Помимо того, Макрон рассчитывает узнать отношение Си Цзиньпина к намерению России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Однако маловероятно, что французский лидер добьется прорыва, учитывая прошлые неудачи, считают три чиновника из администрации президента США. Они сомневаются, что глава Китая прислушается к нему. В Белом доме напомнили о неудачных попытках президента Франции выступить миротворцем в разговорах с Путиным перед началом боевых действий на Украине более года назад и ожидают того же на этот раз. Кроме того, Макрон отправляется в Китай в то время, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином достигла самого высокого уровня за последние десятилетия, хотя Белый дом и поддерживает поездку, говорят собеседники издания.

Макрона во время визита в Пекин будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая страны ЕС «избавиться от чрезмерной зависимости от Китая», что еще больше осложнит усилия французского лидера, пишет издание.

О том, что президент Франции попытается убедить китайского лидера изменить позицию в отношении российских действий на Украине, сообщает также Bloomberg. В Париже считают, что только Пекин может изменить правила игры, учитывая его влияние на Москву. Хотя Макрон и не ожидает, что Китай откажется от тесного партнерства с Россией, но, по словам французского чиновника, Париж сочтет достижением, если Си Цзиньпин согласится на диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина с государственным визитом с 5 по 7 апреля.

Пекин в годовщину начала военных действий на Украине опубликовал свой мирный план по Украине из 12 пунктов, предложив в нем, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций. 20 марта Си Цзиньпин приехал в Россию с трехдневным государственным визитом. Это первая его зарубежная поездка после переизбрания на третий срок. Путин допустил, что китайские предложения могут лечь в основу урегулирования конфликта на Украине.