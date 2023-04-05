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Политика ,  
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Зачем Макрон и фон дер Ляйен едут к Си Цзиньпину

Отношения ЕС и Китая сильно осложнились, в том числе из-за главы Еврокомиссии
Макрон и фон дер Ляйен начинают визит в Китай, чтобы повлиять на позицию Пекина по Украине
Переговоры Эмманюэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Пекине не будут легкими, в том числе из-за разногласий по Китаю внутри Евросоюза. Аналитики также ожидают, что визитеры попытаются повлиять на позицию КНР по Украине
Эмманюэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Thierry Chesnot / Getty Images)

Какова программа визита

5 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон начинает свой трехдневный государственный визит в Китай. В эту поездку он также пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, но ее участие ограничится только трехсторонней встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. У французского президента запланированы с Си переговоры и рабочий ужин. Он также проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном и спикером парламента Чжао Лэцзи. В его графике и поездка в Гуанчжоу — столицу провинции Гуандун, которую когда-то возглавлял отец китайского лидера Си Чжунсюнь.

При этом Макрона сопровождают руководители 60 компаний, включая Airbus, электроэнергетическую Electricite de France SA и производителя поездов Alstom SA. Последний визит французского лидера в Пекин в 2019 году позволил Airbus заключить контракт на поставку Китаю лайнеров на €30 млрд.

Визит Макрона и фон дер Ляйен станет продолжением серии поездок европейских лидеров в Китай. Неделей ранее в стране побывал премьер-министр Испании Педро Санчес, а в ноябре 2022 года — канцлер ФРГ Олаф Шольц. В апреле в Пекин должна прилететь глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Главными темами переговоров, пишет Politico, станут торгово-экономические отношения — как КНР с Францией, так и с ЕС в целом, а также украинское урегулирование (Брюссель весьма озабочен возможной поставкой китайских вооружений Москве и отсутствием контактов между Си и президентом Украины Владимиром Зеленским после мартовского визита китайского лидера в Москву). Необычный формат визита мог быть попыткой продемонстрировать европейское единство, но более вероятно, что Макрон и фон дер Ляйен сыграют в «хорошего и плохого полицейского» на фоне собственных разногласий по выстраиванию отношений с Пекином, пишет издание South China Morning Post.

Зачем Макрону нужен визит в Пекин

Поездка Макрона в Китай приходится на нестабильное для Франции время — страна охвачена протестами в связи с непопулярной пенсионной реформой, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Неделей ранее они стали причиной переноса визита британского короля Карла III и королевы-консорта Камиллы в Париж. Агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщало, что перенос визита не остался незамеченным в европейских столицах и что ситуация внутри страны ослабляет позиции Макрона и на международной арене. Визит в Пекин мог бы сгладить ситуацию.

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Макрон, по данным Politico, надеется на то, что Китай пересмотрит свое решение о расширении сотрудничества с Россией и выступит в качестве посредника в украинском урегулировании. Китай ранее представил свою мирную инициативу, которая была прохладно встречена европейскими странами, поддерживающими мирный план Зеленского. Также Пекин неоднократно критиковали за отказ осудить военные действия России на Украине и расширение сотрудничества с ней в то время, как западные страны продолжают вводить санкции в отношении Москвы. Французский президент рассчитывает установить личный контакт с Си и за счет этого усилить свою роль в возможном переговорном процессе.

Макрон ранее уже пытался выстроить более доверительные отношения с российским президентом Владимиром Путиным и предпринимал активные усилия для предотвращения украинского конфликта. Его неудача на этом направлении, как и более ранний провал с предотвращением выхода США из ядерной сделки с Ираном, дали повод сомневаться в успехе его планов. Однако у Макрона и Си есть возможность найти взаимопонимание по вопросу анонсированного Россией размещения ядерного оружия в Белоруссии, поскольку оно идет вразрез с представленной Пекином мирной инициативой. На прошедшем 31 марта заседании Совета Безопасности ООН, посвященном этому вопросу, представитель Китая высказался против размещения ядерного оружия в третьих странах.

Влияние Макрона на Си сильно ограничено, так как размеры экономик двух стран несопоставимы. «Отношения очень асимметричны, Макрон мало в чем может убедить Си Цзиньпина <...> Конечно, хорошо оставлять каналы связи открытыми, но нам нужно быть очень реалистичными в наших ожиданиях», — цитирует Euronews старшего преподавателя Института политических исследований в Париже Антуана Бонда.

Сложности из-за фон дер Ляйен

Хотя Макрон сам предложил фон дер Ляйен вместе отправиться в Пекин, такой формат может создать ему проблемы из-за ее позиции в отношении Пекина и недавнего изменения курса ЕС. В четверг, 30 марта, глава Еврокомиссии выступила с речью, в которой раскритиковала не только политику Китая, но и Си Цзиньпина лично. «Председателя Си отнюдь не смущает зверское и незаконное вторжение на Украину, он поддерживает свою «безграничную» дружбу с Путиным», — сказала она в начале своего выступления. «Будем честны, то, как Китай продолжит действовать в рамках конфликта на Украине, станет определяющим фактором в развитии отношений между ЕС и Китаем», — продолжила глава ЕК. По ее словам, Китай стал «более репрессивным дома и более напористым за рубежом», и странам ЕС необходимо быть смелее в выстраивании своих отношений с КНР. Она призвала их снизить свою зависимость от Китая.

Фон дер Ляйен также заявила, что подписанное в 2020 году Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (ВСИ), ратификация которого была заморожена Европарламентом в мае 2021 года, потеряло свою актуальность. «Мы должны признать, что мир и Китай изменились за последние три года и нам необходимо переоценить ВСИ в свете нашей более широкой стратегии в отношении Китая», — сказала она.

Глава ЕК также призвала к «снижению рисков» в отношениях с Китаем, отметив, что Еврокомиссия вскоре представит предложения о дополнительных мерах по контролю за европейскими инвестициями в чувствительные технологические секторы. Речь идет прежде всего о продукции, которая может иметь двойное назначение. Риторика о «снижении рисков» отличается от политики экономической «расстыковки», проводимой США, но указывает на существенное изменение в риторике ЕС с 2019 года, когда Пекин рассматривался в качестве партнера, отмечает директор базирующегося в Брюсселе Центра исследований России, Европы и Азии Тереза Фэллон.

«Используя концепцию снижения рисков и отвергая идею расстыковки, фон дер Ляйен определяет стратегию ЕС в отношении Китая, отличную от стратегии США, при этом охватывая важные элементы американского подхода», — отмечает старший советник консалтинговой компании Rhodium Group Ноа Баркин в своем комментарии Financial Times.

В Китае крайне негативно восприняли выступление главы ЕК. Генеральный директор по европейским делам Министерства иностранных дел КНР Ван Лутонг заявил о том, что ЕС «играет в опасную игру». «Если есть какой-то риск, то это риск связать торговлю с идеологией и национальной безопасностью и создать блоковую конфронтацию», — написал он в своем аккаунте в Twitter. «Тот, кто написал эту речь для президента фон дер Ляйен, на самом деле не понимает Китай или намеренно искажает китайскую позицию», — сказал постоянный представитель Китая при ЕС Фу Цун, выразив надежду, что после визита в Пекин та сможет «лучше понять Китай».

Фон дер Ляйен считается сторонником более «ястребиной» политики в отношении Китая в отличие от главы Евросовета Шарля Мишеля. Подход главы Еврокомиссии ближе к подходу США, но не все страны Евросоюза согласны придерживаться жесткой линии в отношении Пекина. Для ЕС Китай остается вторым по величине торговым и инвестиционным партнером. Среди государств ЕС существуют разногласия по поводу того, как выстраивать отношения с Китаем — для таких стран, как Германия и Франция, важна экономическая составляющая (Китай уже семь лет остается главным торговым партнером ФРГ, а в случае с Францией входит в топ-10). При этом страны Балтии более настороженно относятся к Пекину из-за его отношений с Москвой. Пекин и Брюссель с 1998 года ежегодно проводили саммиты Китай — ЕС (однако в 2021 году саммит был отменен из-за заморозки инвестиционного соглашения), а в этом году дата форума еще не назначена из-за того, что в ЕК настаивают на том, что такой саммит может состояться только после аналогичной встречи с США.

Отношения Вашингтона и Пекина стали принимать конфронтационный характер во время президентства Дональда Трампа, Джо Байден продолжил этот курс. В конце 2022 года Си и Байден провели первый видеосаммит, по итогам которого американский лидер определил их взаимоотношения как «соперничество». После инцидента со сбитым китайским аэростатом и связанной с ним отменой визита госсекретаря США Энтони Блинкена в начале 2023 года в Пекин американский лидер стал пытаться сформировать единый с ЕС подход к Китаю. Именно на это были направлены его переговоры в начале марта с Шольцем в Вашингтоне, а затем с фон дер Ляйен.

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Эмманюэль Макрон Урсула фон дер Ляйен Военная операция на Украине Си Цзиньпин Еврокомиссия Джо Байден Китай
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