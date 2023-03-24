МИД КНР: отношения между Россией и Китаем — это «дружба между джентльменами»

В КНР назвали «дружбой между джентельменами» отношения Москвы и Пекина

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Отношения между Москвой и Пекином являются примером «дружбы между джентльменами». Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Это открытая и честная дружба между джентльменами, резко контрастирующая с гегемонией Соединенных Штатов», — заявила Мао Нин.

Как отметила представитель китайского МИД, отношения двух стран построены на взаимоуважении и не направлены против третьих стран.

20 марта состоялся визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию. Вместе с президентом Владимиром Путиным они провели встречу за закрытыми дверями, которая длилась четыре с половиной часа. 21 марта лидеры провели трехчасовые переговоры, после которых дали совместную пресс-конференцию. Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа, касающихся развития партнерства между государствами.

Ранее Китай предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Мирный план Китая состоит из 12 пунктов. Он предусматривает, в частности, уважение к территориальной целостности и суверенитету всех стран, прекращение боевых действий и отказ от санкций. Путин говорил, что многие пункты созвучны требованиям России и могут лечь в основу будущего плана мирного урегулирования. Украинская сторона говорит, что не увидели в китайском предложении «мирного плана».