Трамп допустил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили мировой порядок на век

На встрече президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обсуждали миропорядок следующего столетия. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе, сообщает CNN.

«Президент Си умный, и президент Путин умный, очень умные люди <...> которые вели разговор о мировом порядке на следующие 100 лет», — сказал Трамп. По его мнению, это «одна из самых грустных вещей, которые вы можете себе представить».

По словам экс-президента США, он хорошо ладит с российским лидером и часто обсуждал с ним Украину. «Он хотел получить кусок. Теперь, похоже, что он в конечном итоге получит все», — добавил Трамп.

Ранее Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что внешняя политика, которую он проводит, привела к формированию союза между Китаем и Россией. «Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. <...> Байден сделал именно это. У них теперь большой красивый альянс», — заявил Трамп.

Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию 20 марта. Он и Путин провели неформальную встречу, а затем и переговоры, после которых лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию. Они подписали два совместных документа о развитии отношений между двумя государствами. Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России «образцовым примером».