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Суд над Трампом ,  
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Прокурор объяснил предъявление обвинений Трампу

Прокурор Брэгг: обвинения Трампу решили предъявить из-за появления новых улик
Прокурор Элвин Брэгг предъявил обвинения Трампу по 34 эпизодам, включая фальсификацию деловых документов. Позже он объяснил, что взялся за это дело из-за новых улик и свидетелей. Трамп обвинял прокурора в предвзятости
Фото: Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, от которых отказались его предшественники, поскольку нашел новые улики и новых свидетелей.

Во вторник, 4 апреля, Трампу были предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации для сокрытия выплат за молчание о порочащих его фактах в преддверии президентских выборов 2016 года. Экс-президент настаивает на своей невиновности.

На пресс-конференции по итогам процесса прокурору задали вопрос, почему тот взялся за дело, от которого отказались его предшественник и федеральная прокуратура. «Нам стало доступно больше доказательств, и появились новые возможности для встречи с дополнительными свидетелями», — сказал Брэгг.

Трампу вменяют 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов, передавал CBS. По данным CNN, обвинения связаны с расследованием дела о выплатах в размере $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс, с которой экс-президент состоял в отношениях, за молчание. В 2018 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что выплату по документам провели как оплату юридических услуг.

В конце марта жюри присяжных Манхэттена проголосовало за предъявление Трампу обвинений. Днем 4 апреля тот был официально арестован, формально заключен под стражу до предъявления обвинений и затем отпущен.

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Сам 45-й президент США счел происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов. Ранее Трамп также обвинил Брэгга в предвзятости и рассказал, что тот предлагал урегулировать дело до суда, однако он отказался.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
генпрокурор США США Дональд Трамп улики свидетели новые обвинения
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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