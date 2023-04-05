Трамп рассказал о предложении прокурора урегулировать дело до суда

Трамп заявил, что отказался от предложения прокурора урегулировать дело до суда

45-й президент США Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Reuters)

Прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предлагал урегулировать дело против 45-ого президента США Дональда Трампа до суда. Об этом заявил бывший американский лидер в ходе выступления в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Они [прокурор и сторона обвинения] хотят уладить дело [до суда], но я не хочу в этом участвовать», — подчеркнул он.

Трамп обвинил Брэгга в предвзятости. Он напомнил, что тот вел «настоящую кампанию», заявляя, что схватит Трампа. Однако, по его мнению экс-президента США, прокурор совершенно ничего не знал о нем.

По словам Трампа, как демократы, так и республиканцы, выступающие против него, «говорят, что никакого преступления нет и что его [дело] не следовало возбуждать».

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