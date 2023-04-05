Трамп назвал самое шокирующее в своем деле

Экс-президент США Трамп после предъявления ему обвинения в фальсификации документов заявил, что он не делал ничего противозаконного, и отметил, что поход в суд вызвал у него шок

Экс-президент США Дональд Трамп (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что слушания в Нью-Йорке, на которых ему предъявили обвинения, были шокирующими — но шокирующими тем, что в них не было никаких «сюрпризов». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Fox News.

«Слушание было шокирующим для многих тем, что у них не было никаких «сюрпризов», а следовательно, и никакого дела. Практически каждый эксперт в области права сказал, что никакого дела нет. Не было ничего незаконного!» — написал Трамп.

Он сказал, что вернется в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде и выступит позднее с заявлением.

По данным телеканала CBS, Дональду Трампу вменяют 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов. CNN уточняет, что обвинения связаны с расследованием дела о выплатах в размере $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс, с которой он состоял в отношениях, за молчание.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в 2018 году признал, что выплату по документам провели как оплату юридических услуг.

В конце марта жюри присяжных Манхэттена проголосовало за то, чтобы ему было предъявлено обвинение. Днем 4 апреля Трамп прибыл в офис прокурора Манхэттена, где был официально арестован. Он был формально заключен под стражу до предъявления обвинений, после чего его отпустили.

Сам 45-й президент США счел происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов. Вину он не признал. Ранее он заявил о планах участвовать в президентской гонке в 2024 году.