Помпео заявил о «темных мечтах» Путина об империализме

Глава Государственного департамента США Майк Помпео заподозрил российское руководство в стремлении расколоть НАТО и ослабить демократические страны

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В ходе выступления по итогам переговоров глав МИД стран-участниц НАТО в Вашингтоне, Помпео заявил, что одной из тем обсуждения было противостояние «нетрадиционным методам» борьбы со стороны России, среди которых называлось вмешательство в выборы в странах Запада, сообщает AFP.

«Владимир Путин вынашивает темные мечты об империализме», - заявил Помпео. «Это очевидно исходя из истории вторжений в Грузию и на Украину, вмешательства в Сирию и Венесуэлу. Он хочет расколоть наш альянс и ослабить наше стремление поддерживать демократию», сказал глава внешнеполитического ведомства США.

С Помпео согласился и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе пресс-конференции журналист спросил его, не считает ли глава альянса, что НАТО намеренно провоцирует Россию обещаниями принять в свои ряды Грузию и Украину. «Если вы будете считать, что речь идет о провокации, то в конце концов согласитесь и с тем, что Россия может диктовать свою волю соседям». – предостерег журналиста Столтенберг.

Помпео также указал, что Вашингтон и Анкара продолжают переговоры по поводу покупки Турции у России системы С-400. «У США и Турции есть все возможности работать вместе. У меня была долгая беседа с министром иностранных дел Турции, и я уверен, что мы решим, что делать дальше», - сказал глава Госдепа.