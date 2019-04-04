Страны НАТО согласовали пакет мер против России в Черном море

Страны-члены НАТО согласовали «пакет мер» в Черном море, который предполагает поддержку Украины и Грузии в ответ на «поведение» России. Об этом по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы согласовали пакет мер, который улучшит нашу осведомленность о ситуации, увеличит поддержку Украине и Грузии в таких областях, как обучение морских сил и береговой охраны, заходы в порты, а также учения и обмен информацией», — сказал он.

По его словам, на встрече обсуждались дальнейшие действия членов альянса, с помощью которых может быть повышена безопасность в Черноморском регионе. «Россия применила силу для незаконной аннексии Крыма и продолжает наращивать военную мощь по всему региону. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли, захваченные в прошлом году в Азовском море», — добавил Столтенберг.

Он отметил, что прямо сейчас одна из военно-морских групп НАТО патрулирует акваторию Черного моря и проводит учения с украинскими и грузинскими кораблями. «Таким образом, мы сохраняем наше внимание и присутствие в этом жизненно важном регионе», — заключил он.