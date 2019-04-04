Захарова назвала глупыми слова генсека НАТО о Сталине, Гитлере и ИГ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала глупым заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Трансляция ее брифинга велась на странице ведомства в Facebook.

По ее словам, Столтенберг попытался построить «абсурдную исторически логическую цепочку». «Оно даже не столько неуместное, просто глупое заявление», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИДа отметила, что западные политики, отличающиеся абсурдными и глупыми заявлениями, «просто дурно образованы».

Накануне Столтенберг, выступая в конгрессе США, говорил о необходимости увеличения расходов на оборону. Генсек альянса пояснил, что в идеальном мире не нужно было бы тратить деньги на оборону, но «мы живем не в идеальном мире». «Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было сдержать словами. А ИГ не могло быть побеждено при помощи диалога», — отметил Столтенберг. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что слова генсека вызвали чувство стыда в его родной Норвегии, которую Красная армия освобождала от фашистских захватчиков.