В администрациях Волоколамска и Серпуховского района изъяли документы

В администрациях подмосковного Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов. Ранее местные власти согласовали митинги против мусорных полигонов. В Волоколамске уже арестованы участники акций против свалки «Ядрово»

Фото: Антон Великжанин / ТАСС

Изъятие документов

В администрациях Волоколамска и Серпуховского района Подмосковья прошли следственные действия. Об этом РБК рассказали местные власти. Чиновники не исключают, что приход силовиков связан с митингами против мусорных полигонов и выборами.

В администрацию Волоколамска в среду, 4 апреля, пришли два сотрудника подмосковного УЭБиПК и попросили документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 году, рассказал РБК глава города Петр Лазарев. «Они показали письмо за подписью своего руководства, где были указаны номера договоров, какие они просили предоставить, — говорит Лазарев. — Мы предоставили документы, они их изымали и копировали».

По словам чиновника, оборудование водозаборных узлов в Волоколамске финансировали область, район и город. До вчерашнего дня сотрудники полиции не приходили в администрацию по этому вопросу. По мнению Лазарева, «закрадывается предположение», что приход полиции может быть связан с протестными акциями против мусорного полигона «Ядрово», на которые администрация города выдавала разрешение.

«Маски-шоу» в Серпухове

В четверг, 5 апреля, прошли обыски в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где 14 апреля состоится митинг против мусорного полигона «Лесная». Об этом РБК рассказал глава администрации Александр Шестун. По его словам, около полудня в администрацию пришли шесть сотрудников ФСБ в масках и бронежилетах. Они изымали документы 2007 и 2008 годов, которые касались выделения земли под жилищное строительство. Во дворец спорта пришли около 15 сотрудников УЭБиПК. «Их интересовали свежие документы, например, правильно ли расходовались средства на празднование Дня Победы», — утверждает Шестун. Источник РБК в ГУ МВД по Московской области подтвердил РБК, что сотрудники УЭБиПК провели обыски в администрации Серпуховского района.

Шестун, публично критиковавший политику губернатора Андрея Воробьева, в разговоре с РБК связал обыски с будущими выборами главы района. В четверг Мособлдума приняла закон о прямых выборах в Серпуховском районе. Ранее по уставу района местные депутаты могли блокировать кандидата, которого предложит областное правительство, утверждает Шестун.

Разрешение на митинг против полигона «Лесная» было выдано накануне, говорит чиновник. 14 апреля по всему Подмосковью запланированы митинги против мусорных полигонов. Депутат Чеховского горсовета Николай Дижур, с 2004 по 2013 год занимавший пост председателя Совета депутатов Серпуховского района, рассказал РБК, что шесть муниципальных районов согласовали проведение акции, в трех муниципальных районах был отказ.

РБК отправил запрос в пресс-службу Главного управления внутренних дел по Московской области.

Аресты активистов

В Волоколамске проходят митинги против мусорного полигона «Ядрово». 21 марта после очередного выброса свалочного газа в больницу с отравлением попали почти 70 детей. На место приехал губернатор Андрей Воробьев, которого закидали снежками под крики «Позор!» и «Убийца!». Бывшего главу района Евгения Гаврилова пытались побить. После этого Гаврилова отправили в отставку. Власти заявили, что в середине апреля начнется дегазация работающего участка «Ядрово», а рядом отроется новый. Он будет работать по современным технологиям, исключающим появление неприятного запаха. 1 апреля на митинг в центре Волоколамска пришли несколько тысяч человек, которые потребовали немедленного закрытия полигона, отставки Воробьева и нового и.о. главы района Андрея Вихарева.

Накануне митинга был задержан местный активист Артем Любимов, его арестовали на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. На 14 суток арестован и другой активист Андрей Жданов, который участвовал в автопробеге за ликвидацию свалки. К третьему активисту Рустаму Байрамову пришли с обысками.