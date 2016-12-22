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В администрациях Волоколамска и Серпуховского района изъяли документы
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В администрациях Волоколамска и Серпуховского района изъяли документы
Политика, 18:59
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В администрациях Волоколамска и Серпуховского района изъяли документы
В администрациях подмосковного Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов. Ранее местные власти согласовали митинги против мусорных полигонов. В Волоколамске уже арестованы участники акций против свалки «Ядрово»
Фото: Антон Великжанин / ТАСС

Изъятие документов

В администрациях Волоколамска и Серпуховского района Подмосковья прошли следственные действия. Об этом РБК рассказали местные власти. Чиновники не исключают, что приход силовиков связан с митингами против мусорных полигонов и выборами.

В администрацию Волоколамска в среду, 4 апреля, пришли два сотрудника подмосковного УЭБиПК и попросили документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 году, рассказал РБК глава города Петр Лазарев. «Они показали письмо за подписью своего руководства, где были указаны номера договоров, какие они просили предоставить, — говорит Лазарев. — Мы предоставили документы, они их изымали и копировали».

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По словам чиновника, оборудование водозаборных узлов в Волоколамске финансировали область, район и город. До вчерашнего дня сотрудники полиции не приходили в администрацию по этому вопросу. По мнению Лазарева, «закрадывается предположение», что приход полиции может быть связан с протестными акциями против мусорного полигона «Ядрово», на которые администрация города выдавала разрешение.

«Маски-шоу» в Серпухове

В четверг, 5 апреля, прошли обыски в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где 14 апреля состоится митинг против мусорного полигона «Лесная». Об этом РБК рассказал глава администрации Александр Шестун. По его словам, около полудня в администрацию пришли шесть сотрудников ФСБ в масках и бронежилетах. Они изымали документы 2007 и 2008 годов, которые касались выделения земли под жилищное строительство. Во дворец спорта пришли около 15 сотрудников УЭБиПК. «Их интересовали свежие документы, например, правильно ли расходовались средства на празднование Дня Победы», — утверждает Шестун. Источник РБК в ГУ МВД по Московской области подтвердил РБК, что сотрудники УЭБиПК провели обыски в администрации Серпуховского района.

Шестун, публично критиковавший политику губернатора Андрея Воробьева, в разговоре с РБК связал обыски с будущими выборами главы района. В четверг Мособлдума приняла закон о прямых выборах в Серпуховском районе. Ранее по уставу района местные депутаты могли блокировать кандидата, которого предложит областное правительство, утверждает Шестун.

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Разрешение на митинг против полигона «Лесная» было выдано накануне, говорит чиновник. 14 апреля по всему Подмосковью запланированы митинги против мусорных полигонов. Депутат Чеховского горсовета Николай Дижур, с 2004 по 2013 год занимавший пост председателя Совета депутатов Серпуховского района, рассказал РБК, что шесть муниципальных районов согласовали проведение акции, в трех муниципальных районах был отказ.

РБК отправил запрос в пресс-службу Главного управления внутренних дел по Московской области.

Аресты активистов

В Волоколамске проходят митинги против мусорного полигона «Ядрово». 21 марта после очередного выброса свалочного газа в больницу с отравлением попали почти 70 детей. На место приехал губернатор Андрей Воробьев, которого закидали снежками под крики «Позор!» и «Убийца!». Бывшего главу района Евгения Гаврилова пытались побить. После этого Гаврилова отправили в отставку. Власти заявили, что в середине апреля начнется дегазация работающего участка «Ядрово», а рядом отроется новый. Он будет работать по современным технологиям, исключающим появление неприятного запаха. 1 апреля на митинг в центре Волоколамска пришли несколько тысяч человек, которые потребовали немедленного закрытия полигона, отставки Воробьева и нового и.о. главы района Андрея Вихарева.

Накануне митинга был задержан местный активист Артем Любимов, его арестовали на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. На 14 суток арестован и другой активист Андрей Жданов, который участвовал в автопробеге за ликвидацию свалки. К третьему активисту Рустаму Байрамову пришли с обысками.

Автор: София Сарджвеладзе.
При участии: Дмитрий Серков.
Теги: Волоколамск , Серпухов , обыски , выемка , мусорные полигоны , свалки , Подмосковье
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