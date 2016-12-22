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В центре Волоколамска начался митинг против свалки «Ядрово»
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В центре Волоколамска начался митинг против свалки «Ядрово»
«Мусорное» дело, 12:17
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В центре Волоколамска начался митинг против свалки «Ядрово»
В Волоколамске, где ранее власти города решили ввести режим ЧС, начался митинг против свалки «Ядрово». Местные жители требуют закрытия полигона и отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

В центре Волоколамска начался митинг против свалки «Ядрово», местные жители собираются на площади возле администрации, передает корреспондент РБК.

Фото: @chernyshev2033 / twitter

У площади стоит автомобиль с монитором, на котором отображаются результаты замеров — на экране написано, что сейчас превышений ПДК нет. Активист, открывший митинг, сообщил, что один из главных организаторов митинга Артем Любимов задержан и находится в истринском ОВД.

Фото: София Сарджвеладзе / РБК

Как сообщает корреспондент РБК, митинг начался в 12:00. В городе чувствуется неприятный запах. Одно из требований митингующих — закрыть свалку «Ядрово».

Собравшиеся скандируют: «Закрыть!», также люди держат плакаты: «Воробьев! Тулеев ушел, а ты?», «Путин! Приезжай в наш город, поживи и подыши».

Фото: @d_mnenie / twitter

Активисты со сцены сообщили, что подпишут сегодня резолюцию за отставку губернатора области Андрея Воробьева. По словам активистов, сегодня проходит параллельный митинг за раздельный сбор мусора, и люди опасаются, что «правительственные СМИ сообщат, что этот митинг — тоже за раздельный сбор». Как пояснил РБК мэр города Петр Лазарев, подписи под резолюцией по итогам митинга будут собираться несколько дней, после чего ее направят в различные инстанции и президенту.

Позднее три депутата из Чеховского района на сцене поддержали митингующих. один из них скандировал: «Воробьева в отставку?» — жители отвечали: «Да!». Также выступавшие кандидаты вместе скандировали, что чиновники «лгут и воруют». Также на митинге выступил мэр Волоколамска Петр Лазарев, который сказал, что несмотря на угрозы будет и дальше выдавать разрешения на проведение митингов.

В настоящий момент вся площадь заполнена людьми, люди стоят и через дорогу от нее.

Фото: София Сарджвеладзе / РБК

Как рассказали РБК в незарегистрированной партии «Другая Россия», в день проведения митинга их членов задержали в Волоколамске. «Наши активисты приехали сегодня в Волоколамск на электричке, где их уже ждали сотрудники МВД, которые задержали их без пояснения причин. Сейчас они находятся в ОВД, ждут оформления протокола. Ребята хотели просто поучаствовать в митинге и поддержать жителей. Задержаны Влад Глумов, Михаил Аксель, Михаил Галяшкин и Ольга Шалина», — сообщил РБК член исполкома партии «Другая Россия» Александр Аверин. В пресс-службе ГУ МВД России Московской области сообщили РБК, что информации о задержании активистов «Другой России» «пока нет».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС, жителям города в течение суток было выдано более 1 тыс. респираторов. «В районе полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» разовые превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду зафиксированы не были», — добавили в ведомстве.

«Никто не успокоится»: жители деревни Ядрово — о свалке и местной власти Еще 7 фото
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Ранее, 27 марта, местные жители вышли на стихийный митинг с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». К ним вышли ​и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и мэр города Петр Лазарев и заявили, что в ходе переговоров власти города приняли решение ввести режим ЧС в городе.

Авторы: София Сарджвеладзе, Мария Кокорева, Егор Губернаторов.
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