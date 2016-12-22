Воробьев заявил о планах поучаствовать в выборах губернатора Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мне очень нравится наша работа, огромное количество планов, поэтому я готовлюсь к выборам», — сказал губернатор.

Осенью 2017 года Воробьев утверждал, что еще не принял решение об участии в выборах главы региона. После съезда «Единой России» в конце декабря он заявил, что объявит о своем решении после президентских выборов.

1 апреля жители Волоколамска потребовали отставки Воробьева во время митинга против свалки «Ядрово».

Воробьев стал главой Подмосковья в 2013 году.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября 2018 года.