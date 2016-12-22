Воробьев заявил о планах поучаствовать в выборах губернатора Подмосковья
«Мусорное» дело, 12:28
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Воробьев заявил о планах поучаствовать в выборах губернатора Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Мне очень нравится наша работа, огромное количество планов, поэтому я готовлюсь к выборам», — сказал губернатор.
Осенью 2017 года Воробьев утверждал, что еще не принял решение об участии в выборах главы региона. После съезда «Единой России» в конце декабря он заявил, что объявит о своем решении после президентских выборов.
1 апреля жители Волоколамска потребовали отставки Воробьева во время митинга против свалки «Ядрово».
Воробьев стал главой Подмосковья в 2013 году.
Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября 2018 года.