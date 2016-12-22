Суд арестовал организатора митинга против «Ядрово»

Истринский городской суд арестовал на 15 суток одного из организаторов акции против свалки «Ядрово» в Волоколамске Артема Любимова. Об этом сообщила РБК помощница судьи Екатерины Хватовой.

«Любимов арестован на 15 суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — отметила она.

Адвокат Любимова Денис Кунаев рассказал подробности дела: «Есть существенные неточности в оформлении документов, к примеру, что Артем отказался проходить освидетельствование, хотя он его прошел. А также не ясно, в чем неповиновение полиции. По их версии, он не предъявил документы, но мы показали запись с видеорегистратора, где четко видно, что он по требованию сотрудников полиции сразу отдает паспорт, выходя из машины».

Как рассказали 1 апреля РБК активисты, Любимов был задержан 31 марта. По словам активистки Екатерины, мужчина «поехал добровольно с сотрудниками полиции в ОВД Истры». По ее словам, он был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУВД Московской области и инспекторами ДПС.

По словам другой активистки Екатерины Цепкановой, его задержали, когда он ехал на машине в качестве пассажира в Москву, «за неповиновение». Затем он был доставлен в ОВД Истры.