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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Служащие USAID из страха попросили не называть свои имена в иске DOGE

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Сотрудники и подрядчики Агентства США по международному развитию (USAID) при подаче иска к Департаменту эффективности государственного управления (DOGE) попросили суды не указывать их имена из страха перед предпринимателем Илоном Маском, который возглавляет департамент. Об этом пишет Bloomberg.

По его данным, ряд работников агентства обратились с соответствующей просьбой к судье штата Мэриленд. Они объяснили, что бояться провокаций или увольнения в связи с «необычной враждебностью» Маска к USAID.

Как отмечает агентство, обычно федеральные суды в США требует от истцов использовать свои настоящие имена. Анонимность разрешена только в случаях, когда конфиденциальность превыше интереса общественности к открытому судебному разбирательству. Так, например, в делах о сексуальном насилии, делах, которые касаются детей или могут грозить преследованием.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) — американское правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.

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Фото:Kent Nishimura / Reuters

Опасения со стороны сотрудников возникли из-за негативного отношения Маска к агентству. Свое пренебрежительное отношение он ранее демонстрировал в своей социальной сети X. После отказа предоставить членам DOGE доступа к системам USAID предприниматель назвал агентство преступной организацией и сказал, что ей «пора умереть».

Президент США Дональд Трамп заявил, что «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение», он также обвинил агентство в коррупции на «невиданном ранее» уровне и трате денег «в значительной степени мошенническим путем», в связи с чем призвал к закрытию организации.

Трамп после возвращения в Белый дом начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. В частности, с этой целью был создан Департамент государственной эффективности (DOGE). После прихода к власти он приказал заморозить почти всю иностранную помощь на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID вынуждены уйти в административный отпуск. По информации Reuters, в команде Трампа запланировали сократить штат USAID более чем в 30 раз.

В середине февраля представители 14 американских штатов подали иск против президента и Маска, также иск подали 26 сотрудников и подрядчиков USAID. В иске указано, что назначение Маска нарушает Конституцию США, поскольку он выполняет функции, требующие утверждения сенатом.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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