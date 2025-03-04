Зачем США отправляют несколько тысяч военных к границе с Мексикой Глава Пентагона допустил, что армия проведет операцию против мексиканских наркокартелей

Пентагон готовится перебросить около 3 тыс. военнослужащих к границе с Мексикой, хотя число нелегальных мигрантов уже упало до рекордно низкой отметки. Зачем США усиливают присутствие на южной границе — в статье РБК

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4 марта в США в силу вступили 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, а пошлины на китайские товары были увеличены еще на 10%. Это решение в отношении всех трех стран американский президент Дональд Трамп объяснил продолжающейся контрабандой в США опасного синтетического опиоида фентанила. Согласно прошлогоднему докладу конгресса США, из-за отравления этим наркотиком ежедневно погибают около 200 американцев, что «эквивалентно тому, что каждый день разбивается битком набитый Boeing-737». В последние годы передозировка фентанилом стала ведущей причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет.

По данным американских властей, Китай выступает основным поставщиком прекурсоров фентанила (веществ, необходимых для его производства). В Мексике наркотик изготавливают, а затем незаконно ввозят в США (в значительном числе случаев автотранспортом, управляемым американскими гражданами). Наркотик проникает в страну и через границу с Канадой, однако в гораздо меньших масштабах: за прошедший финансовый год погранично-таможенная служба США конфисковала здесь всего 0,2% от объема, что был изъят за тот же период на мексиканской границе. Всего за 2024 финансовый год на границах было изъято почти 10 т фентанила.

Незадолго до введения тарифов США также объявили о переброске к границе тысяч пехотинцев и дополнительной авиации, а глава Пентагона Пит Хегсет не исключил проведения военных операций против мексиканских наркокартелей и их лабораторий.

Что известно о переброске американских военных

Министерство обороны США объявило о переброске дополнительного воинского контингента для «ускорения усилий по выполнению распоряжения президента Дональда Трампа об усилении военной поддержки в обеспечении безопасности американо-мексиканской границы» 1 марта. Хегсет подчеркнул, что США «чертовски серьезно настроены на установление 100% операционного контроля над южной границей».

В состав группировки войдет боевая группа «Страйкер» (Stryker Brigade Combat Team, SBCT), оснащенная бронетранспортерами Stryker. Они активно применялись в боях в Ираке и Афганистане в 2000-х годах, а также поставлялись на Украину в рамках военной помощи и были использованы при вторжении ВСУ в Курскую область. На южной границе США эти машины в последний раз были задействованы в 2012 году в совместной операции с погранично-таможенной службой. Как отмечается в заявлении Пентагона, США располагают девятью группами «Страйкер», каждая из которых может быть развернута в любой точке мира в течение 96 часов.

Поддержку с воздуха будет оказывать авиационный батальон общей поддержки (General Support Aviation Battalion, GSAB). Он займется транспортировкой персонала и грузов, а также при необходимости будет осуществлять медицинскую эвакуацию на вертолетах UH-60 Black Hawks и CH-47 Chinooks.

В заявлении Пентагона не названа точная численность контингента, но отмечено, что боевая бригадная группа, как правило, состоит из примерно 4,4 тыс. военных, а авиационный батальон — из примерно 650. Согласно заявлению Северного командования США (NORTHCOM), к южной границе отправятся около 3 тыс. человек: 2,4 тыс. из 2-й механизированной бригады 4-й пехотной дивизии, дислоцированной в штате Колорадо, и примерно 500 из 3-й авиационной бригады, дислоцированной в Джорджии. Associated Press называет такую же цифру со ссылкой на анонимных чиновников из Пентагона.

«Эти силы прибудут в ближайшие недели, и их развертывание подчеркивает непоколебимую приверженность департамента к совместной работе с Министерством внутренней безопасности по охране нашей южной границы и поддержанию суверенитета, территориальной целостности и безопасности Соединенных Штатов под руководством президента Трампа», — заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Шон Парнелл. Будут ли «Страйкеры» оснащены гранатометами, пулеметами или другим вооружением, не уточняется. Также неизвестно, где точно будет дислоцирован воинский контингент; по данным Washington Post, это, скорее всего, будет Аризона.

Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой сразу после вступления в должность президента США. Тогда же он распорядился о переброске к мексиканской границе 1,6 тыс. морпехов и солдат в дополнение к ранее развернутым 2,5 тыс. NORTHCOM отмечает, что после переброски общая численность американских военных на границе достигнет 9 тыс. человек (в первое президентство Трампа их было 8 тыс.). Также на южных рубежах сейчас развернуты около 5 тыс. нацгвардейцев.

Как США противостоят мексиканским наркокартелям

По данным WP, подготовка новой военной миссии велась с января. За это время число нелегальных мигрантов, пересекающих южную границу, заметно снизилось. Глава погранично-таможенной службы США Майк Бэнкс заявил 20 февраля, что за предшествующую неделю пограничники ежедневно задерживали в среднем 285 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Мексикой, — это на 94% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Позднее министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что 22 февраля пограничники задержали всего 200 нелегалов — минимальный показатель более чем за 15 лет. Всего же за февраль были задержаны 8326 мигрантов-нелегалов, тогда как месяцем ранее 61 465.

В заявлении NORTHCOM говорится, что направляемые к границе пехотинцы не будут заниматься непосредственно поимкой и депортацией нелегалов. В их задачи войдут мониторинг ситуации на границе, административная, транспортная, инженерная, складская и логистическая поддержка, а также техническое обслуживание транспортных средств. Командующий NORTHCOM генерал Грегори Гийо уточнил, что военные будут также привлечены к борьбе с контрабандой наркотиков через границу с Мексикой.

20 февраля Госдепартамент США признал террористическими группировками шесть мексиканских наркокартелей, а также две транснациональные преступные группировки — «Трен-де-Арагуа» из Венесуэлы и «Мара Сальватруча» (MS-13), базирующуюся в Калифорнии и Сальвадоре. В начале февраля Мексика согласилась развернуть вдоль своей стороны границы 10 тыс. нацгвардейцев для борьбы с контрабандой наркотиков в обмен на отсрочку 25-процентных тарифов. 27 февраля мексиканские власти экстрадировали в Соединенные Штаты 29 высокопоставленных членов наркокартелей. Одного из них американские власти разыскивали долгие годы за убийство агента Управления по борьбе с наркотиками в 1985 году.

Однако тарифы все же вступили в силу 4 марта. «Хотя президент Трамп предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для пресечения деятельности опасных картелей и притока смертоносных наркотиков в нашу страну, они не смогли должным образом урегулировать ситуацию», — пояснили в Белом доме.

Более того, в своем первом телефонном разговоре с высшим военным руководством Мексики Хегсет предупредил, что американские военные готовы к «односторонним мерам», если наркокартели продолжат свою деятельность. Сам разговор состоялся еще 31 января, однако его содержание было обнародовано The Wall Street Journal лишь 28 февраля. В Мексике слова главы Пентагона восприняли как предупреждение о возможной военной операции в приграничных регионах.

По данным The New York Times, в Белом доме действительно идут активные дискуссии по поводу того, делать ли ставку на сотрудничество с Мехико или же в одностороннем порядке нанести удары по нарколабораториям на территории соседней страны. В недавнем интервью Fox News Хегсет не стал исключать, что в конечном счете американские власти прибегнут к силовому сценарию. «Рассматриваются абсолютно все опции. В конечном счете верховный главнокомандующий, проконсультировавшись со мной, председателем [объединенного комитета начальников штабов] и другими, примет эти решения, но мы ничего не исключаем. Наш суверенитет будет защищен», — пообещал он.